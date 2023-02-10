華府稱習近平對「氣球」不知情 外媒曝中國政治隱憂問題

美國政府於2日批露一顆疑似中國間諜「氣球」飄至美國上空，而中國也在後續承認此為該國民用飛艇，目前美軍方已將其擊落並由FBI著手調查。（法新社）

2023/02/10 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係近期因一顆「氣球」出現，導致兩者的緊張關係加劇。CNN報導，華府認為週六在大西洋上空擊落的氣球是中國大型監視計劃的一部分，但中國領導人習近平可能對這次任務並不知情。

CNN報導指出，此項評估已在週四遞至國會讓其作了解。CNN報導透露，若情況屬實，即驗證相關分析人士所認為的狀況，中國內部的政治體系已嚴重失調。

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CNN報導表示，目前中國僅提供少量訊息指出，該氣球是一艘被吹離航線中國民用研究飛艇，並直接否認所謂的大型監視計劃一說。CNN報導指出，在上週末的一份聲明中，北京似乎將該設備與「公司」連結起來，撇清與政府或軍隊的關係，但據悉中國國有企業和強大的軍工業兩者間的界限相當模糊。CNN報導分析道，無論「氣球」是民用的還是軍用的，從它出現在美國上空來看，可觀察習近平在這龐大並且由上而下的中國政治體系中，對機敏任務的了解程度，若真如華府所說的，該氣球為監視計劃一部分，分析人士則認為有一種可能性，即習近平可能已知該計劃，但不知道其日常活動操作。

CNN報導指出，新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員湯普森表示，這種情況可能會因習近平的控制力道增強而加劇，「習近平領導下的集權問題是缺乏權力下放」。湯普森說道，這意味著低階層的官員可能無權執行這些任務，抑或無法有效地做出政治判斷，而官員上下之間的權力鬥爭也可能使溝通變得更為複雜。

CNN報導提到，據消息人士透露，拜登政府的官員們相信，包括習近平在內，以及中國黨政高級領導層對美國上空的氣球飛行任務不知情，而中國仍在努力弄清楚發生的原因，但一些中國觀察人士仍懷疑，習近平沒有意識到氣球被派往美國領空一說，或者下層官員會在習不知情的情況下，執行可能會影響美中關係的任務。

外媒分析，從習近平對於該顆「氣球」的了解程度可觀察到，中國的內部政治暗藏著隱憂。（美聯社）

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