日美民主強韌戰略對話首次召開

美國副國務卿澤雅，9日接受日媒訪問時表示，為了建立一個排除包括中國新彊在內人權侵害的供應鏈，美日兩國均同意「需要有更大的決心以及多國、兩國間的合作」。（路透檔案照）

2023/02/10 17:19

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕前來日本參加第1屆日美民主人權強韌戰略對話的美國副國務卿澤雅（Uzra Zeya），9日接受日媒訪問時表示，為了建立一個排除包括中國新彊在內人權侵害的供應鏈，美日兩國均同意「需要有更大的決心以及多國、兩國間的合作」，她也期待今年擔任7大工業國（G7）主席國的日本加強在這方面的努力。

澤雅此次訪日，主要是參加9日由日本外務省主辦的首屆民主主義．人權外交等日美戰略對話，日方代表團長為綜合外交政策局長市川惠一，日本內閣府及法務省官員也參加其中的部分會談。

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外務省新聞稿指出，共享自由、民主、人權和法治等基本價值的日美兩國，為進一步加強維護和促進基本價值的合作，雙方啟動強韌民主主義相關戰略對話。會中雙方就如何在國際社會及各國內提高民主主義的強韌性交換意見，並就兩國間進一步緊密合作達成共識。

澤雅在接受日本共同社訪問時也說明美國去年頒布的「維吾爾強迫勞動預防法」（UFLPA），原則上禁示從新彊進口的商品，她並表示，這個問題是整個政府的責任。她也期待與日本有更進一步的合作。

日本經濟產業相西村康稔上月初訪美，與美國貿易代表戴琪簽署合作備忘錄，雙方同意成立排除人權侵害供應鏈的日美工作小組、共享情報，並呼籲其他國家參加。

隨後在美國舉行的美日領袖峰會，日本首相岸田文雄與美國總統拜登也在聯合聲明中，強調兩大民主陣營的經濟體，將發揮領導力，號召志同道合國家加強供應鏈的強韌性。

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