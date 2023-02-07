創紀錄！烏方單日擊斃俄軍破1000人 俄稱上月消滅烏軍6500人

2月7日，烏軍在頓內茨克的馬林卡（Marinka）地區，利用「BM-21冰雹」（BM-21 Grad）多管火箭系統，發射砲彈攻擊俄軍陣地。（路透）

2023/02/07 22:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭7日通報前一天擊斃俄軍1030人，刷新俄軍單日陣亡最高紀錄，俄軍損失戰車14輛，裝甲車28輛，至此，俄軍已經死亡13萬3190人。俄方則聲稱，烏軍上月就損失6500人，同時俄軍在烏東的攻勢已有重大進展。

烏俄戰事越演越烈，雙方目前在東部戰線你來我往。戰爭的走勢讓聯合國秘書長古特瑞斯6日警告，持續升高的衝突恐怕意味著全世界將陷入更大規模的戰爭。他在聯合國大會中向各國代表發演說時，談及今年得優先處理的議題包括烏俄衝突、氣候危機和極端貧困。他坦言，「2023年的開端，我們便關注許多此生從未面臨過的各式各樣挑戰。」

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戰場情勢方面，盧甘斯克州長海戴（Serhiy Gaidai）表示，俄羅斯正在烏東大舉增兵，可能準備於下週沿著一條已纏鬥數月的戰線發動新一波攻勢。「他們很可能要花10天來集合後備部隊，可以預期，過了2月25日，攻勢隨時會發生。」

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）7日宣布，俄軍繼續打擊西方對烏供應的武器裝備，烏軍一月份的人員損失達到6500多人，武器裝備的損失則包括26架飛機、341輛裝甲車等。

紹伊古並宣告，俄軍在烏東針對布格列達爾（Vuhledar）與巴赫姆特（Bakhmut）2個要塞城鎮的攻勢，已取得了重大成功，他在發言中反控西方國家企圖延長烏俄衝突，並再次警告西方切勿向烏克蘭提供軍援。

在基輔，烏克蘭總統澤倫斯基6日演說表示，他希望結合地方和中央政府在軍事及管理方面的經驗，而邊境和前線的人事異動將有助於烏軍行動，但他未直接提及國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）是否會被換掉，列茲尼科夫的動向還不明朗。

歐洲理事會主席米歇爾的發言人6日宣布，已經邀請澤倫斯基參加9日舉行的歐盟27國領導人峰會，法新社援引消息人士稱，澤倫斯基可能於當天抵達布魯塞爾。如果消息證實，將是澤倫斯基自去年2月24日俄軍侵略以來，首次訪問歐盟總部所在地。

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