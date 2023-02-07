四川少年考18分 父親出武士刀嚇唬卻失手殺子

中國四川省綿陽縣一名13歲少年因體育考試只考了18分，楊姓父親一怒之下拿武士刀想嚇唬孩子，未料卻意外刺傷兒子，最終男童因傷勢過重，失血過多死亡。法院作出判決：被告犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年。 （擷取自網路）

2023/02/07 22:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國四川省綿陽縣一名13歲少年因體育考試只考了18分，楊姓父親一怒之下拿武士刀想嚇唬孩子，未料卻意外刺傷兒子的肚子，當下趕緊打電話給119求助，最終少年因傷勢過重，失血過多死亡。最終法院作出判決：被告犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年。

這名楊姓男子和妻子離婚後獨自撫養兒子10年，曾因兒子學習問題用武士刀嚇過孩子2次。在這次兒子體育考試只考18分後，這名楊姓男子痛斥兒子，「你語文考不好就算了，怎麼連體育都能這麼差？你肯定是偷懶了！」

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這名楊姓男子越說越氣，連兒子之前好幾次考爛的成績都翻出來，「你就不能用點心，天天就只曉得玩手機，你以後想怎麼辦？」面對父親的斥責，兒子站在走道裡不敢說話，楊姓男子原本只是想拿武士刀教育一下，未料失手，造成不可收拾的局面。

據四川媒體報導，少年死前留下最後一句話︰「爸爸，我在好好學習。」

楊姓男子在法庭上痛哭流涕表示：「我是個壞爸爸，用最好的心辦了一個最壞的事情。」最後他因故意傷害罪，被判處有期徒刑12年。

對此，網友留言指出，「體育不及格多是身體原因與少運動，為此殺兒子是殺人狂」、「父母和孩子之間再有矛盾也不能說過份的話，更不能用刀這種傷害親情的方式 」、「12年？就12年？希望他的獄友把這12年變成他的120年！」

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