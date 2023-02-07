為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    四川少年考18分 父親出武士刀嚇唬卻失手殺子

    中國四川省綿陽縣一名13歲少年因體育考試只考了18分，楊姓父親一怒之下拿武士刀想嚇唬孩子，未料卻意外刺傷兒子，最終男童因傷勢過重，失血過多死亡。法院作出判決：被告犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年。 （擷取自網路）

    中國四川省綿陽縣一名13歲少年因體育考試只考了18分，楊姓父親一怒之下拿武士刀想嚇唬孩子，未料卻意外刺傷兒子，最終男童因傷勢過重，失血過多死亡。法院作出判決：被告犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年。 （擷取自網路）

    2023/02/07 22:38

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國四川省綿陽縣一名13歲少年因體育考試只考了18分，楊姓父親一怒之下拿武士刀想嚇唬孩子，未料卻意外刺傷兒子的肚子，當下趕緊打電話給119求助，最終少年因傷勢過重，失血過多死亡。最終法院作出判決：被告犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年。

    這名楊姓男子和妻子離婚後獨自撫養兒子10年，曾因兒子學習問題用武士刀嚇過孩子2次。在這次兒子體育考試只考18分後，這名楊姓男子痛斥兒子，「你語文考不好就算了，怎麼連體育都能這麼差？你肯定是偷懶了！」

    這名楊姓男子越說越氣，連兒子之前好幾次考爛的成績都翻出來，「你就不能用點心，天天就只曉得玩手機，你以後想怎麼辦？」面對父親的斥責，兒子站在走道裡不敢說話，楊姓男子原本只是想拿武士刀教育一下，未料失手，造成不可收拾的局面。

    據四川媒體報導，少年死前留下最後一句話︰「爸爸，我在好好學習。」

    楊姓男子在法庭上痛哭流涕表示：「我是個壞爸爸，用最好的心辦了一個最壞的事情。」最後他因故意傷害罪，被判處有期徒刑12年。

    對此，網友留言指出，「體育不及格多是身體原因與少運動，為此殺兒子是殺人狂」、「父母和孩子之間再有矛盾也不能說過份的話，更不能用刀這種傷害親情的方式 」、「12年？就12年？希望他的獄友把這12年變成他的120年！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好痛！12歲小弟自慰 「溫度計」 竟插入陰莖
    2023/01/09 12:48

    好痛！12歲小弟自慰 「溫度計」 竟插入陰莖
    中國無藥無快篩 住院漲價 火化無期
    2022/12/24 05:30

    中國無藥無快篩 住院漲價 火化無期

    埼玉賞櫻慢旅、徜徉春日絕景
    四川消防車救火 也遭圍籬阻擋
    2022/11/30 05:30

    四川消防車救火 也遭圍籬阻擋
    醉男疑似持長刀逛大街 警方辣椒水壓制
    2022/09/23 18:05

    醉男疑似持長刀逛大街 警方辣椒水壓制

    《爆怨》文引熱議 掀江宏恩後台為人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播