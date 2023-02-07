狙殺西方戰車！ 俄增產「紅土地」精準導引砲彈

俄羅斯將繼續增產152mm的「克拉斯諾波爾」（Krasnopol）精準導引炸彈，對付西方戰車。（俄羅斯國防部影片截圖）

2023/02/07 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕英德美三國相繼宣布援助烏克蘭西方主戰車後，莫斯科宣稱有多種戰場利器可反制，包括據稱已送抵前線的「馬克」（Marker）AI戰鬥機器人以及9K123「菊花-S」（Khrizantema-S）反戰車導引飛彈系統，如今又宣布加速生產1款精準導引砲彈，號稱能精準絕殺美國「M1艾布蘭」與德國「豹-2」等北約主戰車。

《俄新社》（RIA）7日報導，據消息人士表示，為滿足在烏「特別軍事行動」所需，俄羅斯將精準導引砲彈產量擴大了數倍，這些砲彈將成為有效摧毀美德兩國主戰車的手段之一。

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報該消息人士說法，俄羅斯軍工企業2022年將用於榴彈砲的152釐米口徑「克拉斯諾波爾」（Krasnopol，意為「紅土地」）高精度導引砲彈的產量提高了數倍，今年還會繼續提高產量。

消息人士補充稱，「克拉斯諾波爾」砲彈的高精度有助於擊中敵方單個小目標，包括移動目標如戰車，這在實戰中已多次得到證明。

報導稱，在「特別軍事行動」中，俄軍積極使用152釐米口徑的「克拉斯諾波爾」精準導引砲彈。該砲彈帶有半主動雷射導引頭，可透過空氣舵在砲彈飛往目標過程中對其軌跡進行修正。

「克拉斯諾波爾」砲彈能夠直擊目標，即偏離瞄準線不超過2公尺。改良版的「克拉斯諾波爾-M」的最大射程達25公里。

「克拉斯諾波爾」（Krasnopol）導引炸彈攻擊示意圖。（取自阿爾及利亞國防部官網）

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