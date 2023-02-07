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    美仍在關鍵領域領先 美國防次長：未見中國2年內侵台跡象

    美國多位國防官員近年關切台海局勢，經常針對共軍開戰企圖進行分析。圖為駐金門國軍升旗。（路透檔案照）

    美國多位國防官員近年關切台海局勢，經常針對共軍開戰企圖進行分析。圖為駐金門國軍升旗。（路透檔案照）

    2023/02/07 17:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國空軍一名上將級司令日前警告，美中可能在2025年因台灣問題交戰。不過，美國國防部政策事務次長卡爾（Colin Kahl）最新受訪表示，他不認為中國國家主席習近平已做出決定，也沒有見到中國可能在2年內對台動武的跡象，「我認為他們很清楚，美國在眾多關鍵領域仍超出對手。」

    美國《國防新聞》（Defense News）和《空軍時報》（Air Force Times）6日上傳卡爾1月31日接受《國防新聞》總編輯葛魯斯（Mike Gruss）主持的Podcast「早起鳥簡報」（Early Bird Brief）的訪問內容，卡爾針對美國空軍空中機動司令部（AMC）司令米尼漢（Mike Minihan）稱美國和台灣都將在2024年舉行大選，可能讓中國「有機可乘」的看法做出回應。

    卡爾指出：「誠實的答案是，沒有人知道。包括習近平在內，我不認為他已經做了（侵台）決定。我沒見到任何跡象顯示，這件事即將在2年內發生。」

    中國持續推動軍事現代化，其中有許多作為是為了抗衡美國，也在建立脅迫台灣的能力，這從去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中方所做出的回應就能看出，他們正為了未來某個時候入侵台灣投入資源。然而，卡爾強調，並沒有任何跡象足以顯示，習近平認為解放軍已經準備好這麼做。

    卡爾說，在所有條件不變的情況下，習近平應該會希望在不用武力的情況下解決台灣問題，尤其是見到俄羅斯在烏克蘭的狀況。雖然俄軍表面上是世界第2強軍隊，但入侵烏克蘭後，看起來完全沒有世界第2的樣子，何況解放軍自1970年代以來就沒有打過仗，而且最後一次打仗的情況也不是那麼順利。

    卡爾以美式足球舉例解釋，這就像有2個隊伍在季前賽中看起來會進入決賽，但其中一隊從來沒有打過一場比賽，而另一隊已經打過數十年一季又一季的比賽，「我不確定中國領導層會認為這是有可能的，我甚至不確定他們已經決定這是他們想要的。我認為他們非常清楚，美國在許多關鍵領域仍然超出對手。」

    不過，卡爾也示警，美國國防部必須確保美國當前的嚇阻能力是有意義且貨真價實的，「以便我們的對手每天醒來時會說，今天不是（動手的）那個日子。」

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