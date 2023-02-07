強震前異象！ 土耳其「大量鳥群亂飛」 似預知災害將至

有人目擊土耳其發生強震前，天空中有大量鳥兒做出反常行為，似乎提前預知有災害即將發生。（圖擷取自@OsintTV推特）

2023/02/07 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，造成超過4300人死亡。在強震發生前，當地有不少人目睹各種自然異象發生，除了有人在夜空拍到伴隨「地鳴」的藍色閃光出現，現在更傳出有人拍到大量的鳥群，在空中密集且毫無目地亂飛，令人看了不寒而慄。

推特帳號「OsintTV」在帳號上PO出一段影片，並提到影片的內容，為地震來臨前所不久拍下的。而從這些影片中可看到，拍攝者注意到天中的鳥兒們，似乎預知到即將有什麼事情發生，接著牠們為了躲避災難，竟集體做出現了十分反常的怪異行為。

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有些鳥兒一起在空中胡亂盤旋，看起來十分慌張地到處飛來飛去，且不斷發出各種聲音；有些則是許多鳥兒有默契地，一起飛到一棵樹上，由於密集同時聚集了超多的鳥類，遠看黑鴉鴉的一片，非常明顯，且這些鳥兒停留在上頭的時間，至少超過30秒至1分鐘以上。

這些讓人看了不寒而慄的影片曝光後，不少網友認為影片中「天有異相」的情況，起源於動物天生預知地震的野性本能，才發生像是警示其他生物的反常前兆，「牠們在警告人類」、「大自然的警示系統」、「牠們可以感受到地底波長的改變」、「所有的動物和鳥類，海洋生物都能感知每一次自然災害......但人類已經失去這種感覺」。

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