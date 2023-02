強震前異象！ 土耳其「大量鳥群亂飛」 似預知災害將至

2023/02/07 18:23

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震,造成超過4300人死亡。在強震發生前,當地有不少人目睹各種自然異象發生,除了有人在夜空拍到伴隨「地鳴」的藍色閃光出現,現在更傳出有人拍到大量的鳥群,在空中密集且毫無目地亂飛,令人看了不寒而慄。

推特帳號「OsintTV」在帳號上PO出一段影片,並提到影片的內容,為地震來臨前所不久拍下的。而從這些影片中可看到,拍攝者注意到天中的鳥兒們,似乎預知到即將有什麼事情發生,接著牠們為了躲避災難,竟集體做出現了十分反常的怪異行為。

有些鳥兒一起在空中胡亂盤旋,看起來十分慌張地到處飛來飛去,且不斷發出各種聲音;有些則是許多鳥兒有默契地,一起飛到一棵樹上,由於密集同時聚集了超多的鳥類,遠看黑鴉鴉的一片,非常明顯,且這些鳥兒停留在上頭的時間,至少超過30秒至1分鐘以上。

這些讓人看了不寒而慄的影片曝光後,不少網友認為影片中「天有異相」的情況,起源於動物天生預知地震的野性本能,才發生像是警示其他生物的反常前兆,「牠們在警告人類」、「大自然的警示系統」、「牠們可以感受到地底波長的改變」、「所有的動物和鳥類,海洋生物都能感知每一次自然災害......但人類已經失去這種感覺」。

