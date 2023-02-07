台灣再送暖！ 3台強力柴油發電機已移交基輔

烏克蘭議員魯迪克（Kira Rudik）在推特PO文表示，有3台以台灣贊助資金購買的更強力柴油發電機，已經移交給基輔。（圖擷自推特）

2023/02/07 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，許多國家向烏克蘭伸出援手，台灣也援助了許多柴油發電機，烏克蘭議員魯迪克（Kira Rudik）在推特PO文表示，有3台以台灣贊助資金購買的更強力柴油發電機，已經移交給基輔。

魯迪克在推特PO出1張照片，照片中魯迪克站在1台貼有台灣國旗的柴油發電機前比讚，魯迪克在推文中表示，「3台來自台灣的更強力發電機已經移交給基輔，我們非常感謝我們的合作夥伴支持。

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我國外交部長吳釗燮去年12月7日與基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）、基輔公益基金組織「Darnychany」執行長馬藍克（Grygorii Malenko）簽署援助備忘錄，當中便包括捐贈100萬美元（約新台幣3000萬）購買柴汽油發電機，中國對此大感不滿，警告烏克蘭不得再接受台灣援助，但魯迪克不甩中國跳腳，提出想在台灣開設烏國代表處的願景與再次訪台的計畫。

Golos team in #Kyiv city council handed over three more powerful generators from #Taiwan ???????? to Kyiv ???????? We’re very grateful to our partners for their support!@GregoryMalenko @GolosZmin pic.twitter.com/uJcNbf2VsL — Kira Rudik （@kiraincongress） February 6, 2023

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