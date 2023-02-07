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    烏東州長觀察到俄軍開始增援 專家評估可能進攻方向

    俄軍近期疑似準備對烏克蘭發動新一波攻勢。圖為烏軍士兵在巴赫姆特週邊挖掘戰壕。（法新社）

    俄軍近期疑似準備對烏克蘭發動新一波攻勢。圖為烏軍士兵在巴赫姆特週邊挖掘戰壕。（法新社）

    2023/02/07 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府評估，俄羅斯可能將發動一波大規模攻勢，總統澤倫斯基日前也提到，俄羅斯可能會在烏俄戰爭一週年（2月24日）時因「象徵性因素」展開攻勢。盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，目前已看到越來越多俄軍部隊與軍備向烏東集結；烏克蘭軍事專家克瓦連科（Oleksandr Kovalenko）分析，俄羅斯的攻勢可能來自4個地區。

    根據《路透》報導，蓋戴指出，俄軍目前似乎運來與以前不同的彈藥，對烏克蘭的砲擊也不再是先前的全天候砲擊，俄軍正慢慢儲存物資與彈藥，為全面進攻做準備，俄羅斯可能需要十多天時間來蒐集物資，待物資齊全後可能就會發動攻勢。烏克蘭武裝部隊總參謀部在6日晚間的一份聲明中提到，俄軍在24小時內共發動了5次飛彈攻擊、12次空襲以及36次砲擊；烏克蘭軍機則對俄軍陣地發動9次空襲。

    烏克蘭軍事專家克瓦連科分析，俄羅斯的攻勢可能來自4個地區，分別是頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）以及馬立波（Mariupol）港口。

    克瓦連科指出，頓內茨克的狀況最危險，特別是在巴赫姆特（Bakhmut）與阿夫迪夫卡 （Avdiivka），俄軍正在週邊增加部隊與軍備。馬立波從去年5月被俄軍占領至今，克瓦連科認為馬立波可能會被俄軍作為交通樞紐，替新一波攻勢運送部隊及裝備。至於烏軍會如何應對，克瓦連科認為烏克蘭會積極防禦，想盡辦法阻止俄軍前進，烏克蘭的反擊不會馬上發生。

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