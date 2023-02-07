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    最大雞蛋供應商農場火災燒死5萬隻母雞 紐西蘭蛋荒惡化

    紐西蘭蛋荒危機因最大供應商火災，更引民心惶惶。（路透社）

    紐西蘭蛋荒危機因最大供應商火災，更引民心惶惶。（路透社）

    2023/02/07 12:49

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭最大的雞蛋供應商Zeagold農場，日前發生大火，造成約5萬隻母雞死亡，引發了民眾擔心全國雞蛋短缺的問題。事實上，因為年初禁止使用電池籠養雞的政策，早就導致國內蛋荒問題，如今最大供應商又遭逢火災，更引民心惶惶。

    根據衛報指出，紐西蘭最大雞蛋供應商Zeagold農場，日前發生火災，造成5萬隻母雞死亡，而Zeagold也聘請專業獸醫來到現場，照顧劫後餘生的雞群。負責人表示，重建雞舍並恢復雞群數量需要一定時間，但還是會努力供應雞蛋，盡快恢復火災前的生產量。然而，這場火災也引發了紐西蘭民眾的擔憂。

    今年初，紐西蘭政府為了動物福祉，禁止業者使用電池籠來養雞，這意味著需要大量汰換掉養殖設備，一些業者在改造雞舍的期間降低了雞蛋產量，然而有許多人離開這個行業，直接導致市面上可購買的雞蛋數量下降。

    有數據顯示，在Zeagold大火之前，估計還需要30萬隻母雞才能緩解全國蛋荒危機。如今，雖然Zeagold負責人表示，不會拖垮整個供應鏈，然而在短期蛋荒期間，還是有一定影響。

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