美國也不平靜！ 紐約州水牛城規模3.8地震 40年來最強

美國紐約州水牛城，6日發生規模3.8地震，為當地40年來最大地震。（圖擷自USGS）

2023/02/07 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞交界在當地時間6日清晨4點17分（台灣時間上午9點17分）發生芮氏規模7.8強震，震源深度僅17.9公里，為該區域百年來最大地震，同日美國紐約州也不平靜，發生規模3.8地震，為當地40年來最大地震。

綜合外媒報導，美國地質調查局觀測顯示，紐約州水牛城（Buffalo）在台灣時間6日傍晚6點15分發生規模3.8地震，震源深度僅3.0公里，屬於極淺層地震，自1983年以來，當地發生了24次規模2.5以上的地震，其中這起規模3.8地震是該地區40年來最大的地震。

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當地許多民眾都感受到明顯震感，有民眾稱感覺就像一輛車撞上房子，讓他從床上跳了起來；專家表示，就地震的規模而言，3.8並不算大。但是那個地區是舊地殼，傳輸地震波的效率與沈積區域相比，會讓人感受更明顯。

土耳其6日的規模7.8強震是當地近百年來經歷最強地震，1939年土耳其東部發生了同樣強烈的規模7.8地震，造成3萬多人死亡，在這起強震後，緊接著土耳其在台灣時間傍晚6點24分又發生規模7.5強震，讓已經受創嚴重的地區雪上加霜。

美國地質調查局數據也顯示，該起地震是土耳其100多年來經歷的最強地震，1939年土耳其東部發生7.8級地震，3萬多人死亡。

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