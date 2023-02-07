為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黑人月首日營養午餐竟是炸雞、西瓜 美中學挨批道歉

    美中學營養午餐因涉及刻板印象引發爭議。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    美中學營養午餐因涉及刻板印象引發爭議。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2023/02/07 10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕每年的2月是北美「黑人歷史月」，紐約一所中學卻在這別具意義月份的首日，供應了充滿刻板印象的營養午餐給學生，引發外界撻伐。校方後續致信給家長們表示歉意。

    《衛報》報導，黑人歷史月是美國對非裔族群歷史、文化和社會環境省思的重要月份。但紐約奈亞克中學（Nyack Middle School）在本月的首日，供應的營養午餐為炸雞、西瓜還有鬆餅。

    雖然這些食物看來稀鬆平常，但放在歷史脈絡下來看其實別具意涵。根據史學記載，美國廢奴之初，西瓜是非裔族群主要的種植作物，遂衍生為自由的象徵，但也被反對廢奴的白人用於貶低黑人；此外，炸雞是被奴役黑人的拿手菜，在美國也被別有居心者拿來嘲諷黑人。

    校方的致歉信寫道，「在黑人歷史月首日供應炸雞、鬆餅為正餐，西瓜為點心，是相當麻木不仁的做法，也顯示出我們對解決所在社區的種族偏見議題上缺乏了解。」校方解釋，原定的菜單是起司牛排、花椰菜和水果，是供應商臨時更改菜單內容。

    對此，供應商Aramark也向外界道歉，強調錯誤完全由他們負責。但這已不是Aramark首次爆出類似爭議，他們在2011年馬丁路德金恩日，供應給爾灣加州大學的餐點為炸雞和鬆餅，校方隨即在下一年和Aramark解除合約。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白宮：拜登強化監視領空 監測到川普政府無法發現的東西
    2023/02/07 08:42

    白宮：拜登強化監視領空 監測到川普政府無法發現的東西
    中國間諜汽球漂到美國上空 專家：坐實中國對美威脅
    2023/02/06 21:22

    中國間諜汽球漂到美國上空 專家：坐實中國對美威脅
    金正恩還錢來！美國駭客奪回大量遭北韓竊取加密貨幣
    2023/02/06 15:12

    金正恩還錢來！美國駭客奪回大量遭北韓竊取加密貨幣
    最先拍到中國間諜氣球影像 美國攝影愛好者爆紅
    2023/02/06 13:56

    最先拍到中國間諜氣球影像 美國攝影愛好者爆紅
    美科技裁員潮來襲 這7種技能人才時薪最高破1萬
    2023/02/06 13:39

    美科技裁員潮來襲 這7種技能人才時薪最高破1萬
    中國間諜氣球殘骸 美國海軍疑似已打撈上岸
    2023/02/06 10:37

    中國間諜氣球殘骸 美國海軍疑似已打撈上岸
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播