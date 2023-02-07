黑人月首日營養午餐竟是炸雞、西瓜 美中學挨批道歉

美中學營養午餐因涉及刻板印象引發爭議。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2023/02/07 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕每年的2月是北美「黑人歷史月」，紐約一所中學卻在這別具意義月份的首日，供應了充滿刻板印象的營養午餐給學生，引發外界撻伐。校方後續致信給家長們表示歉意。

《衛報》報導，黑人歷史月是美國對非裔族群歷史、文化和社會環境省思的重要月份。但紐約奈亞克中學（Nyack Middle School）在本月的首日，供應的營養午餐為炸雞、西瓜還有鬆餅。

請繼續往下閱讀...

雖然這些食物看來稀鬆平常，但放在歷史脈絡下來看其實別具意涵。根據史學記載，美國廢奴之初，西瓜是非裔族群主要的種植作物，遂衍生為自由的象徵，但也被反對廢奴的白人用於貶低黑人；此外，炸雞是被奴役黑人的拿手菜，在美國也被別有居心者拿來嘲諷黑人。

校方的致歉信寫道，「在黑人歷史月首日供應炸雞、鬆餅為正餐，西瓜為點心，是相當麻木不仁的做法，也顯示出我們對解決所在社區的種族偏見議題上缺乏了解。」校方解釋，原定的菜單是起司牛排、花椰菜和水果，是供應商臨時更改菜單內容。

對此，供應商Aramark也向外界道歉，強調錯誤完全由他們負責。但這已不是Aramark首次爆出類似爭議，他們在2011年馬丁路德金恩日，供應給爾灣加州大學的餐點為炸雞和鬆餅，校方隨即在下一年和Aramark解除合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法