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    大火徹夜延燒剩骨架 澳洲墨爾本佛寺遭祝融

    澳洲墨爾本市明月寺發生火災，所幸並未傳出人員傷亡，目前尚未確定起火原因。（美聯社）

    澳洲墨爾本市明月寺發生火災，所幸並未傳出人員傷亡，目前尚未確定起火原因。（美聯社）

    2023/02/06 17:10

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本市一座佛教寺廟昨天（5日）發生火災，所幸並未傳出人員傷亡，目前尚未確定起火原因。

    根據《美聯社》報導，位於澳洲墨爾本南部的「維州佛學明月居士林」（Bright Moon Buddhist Temple）昨天發生火災，約80名消防人員趕赴現場打火，花費逾兩小時，深夜才將火勢控制住，直至今天（6日）仍在撲滅現場零星火苗，大火延燒，逾數公里外都能看見濃煙烈焰。

    火災現場可以看到寺廟歷經祝融，僅剩下焦黑受損的建物結構。首席消防官福斯特（Paul Foster）表示，尚未確定起火原因，目前也沒有傳出人員傷亡，福斯特說：「寺廟不僅是一個宗教場所，更是佛教信徒的聚會中心；在滅火的過程中，我們不斷與寺廟人員保持溝通，將他們對建築物的擔憂列入優先考慮」。大約30名居民連夜自寺廟周遭撤離，其他鄰近地區則被通知將窗戶緊閉，避免火災的濃煙危及人身安全。

    明月居士林佛寺位於墨爾本東南方主要道路斯普林維爾路（Springvale Road）旁，2014年完工開放，是當地標誌性建築。作為佛學團體和華人活動的中心，明月居士林在墨爾本極具影響力，每逢週末華人佛教徒大多雲聚於此，參加居士林開設的佛事活動、講經法會等。

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