維和部隊成員剛果遇襲身亡 聯合國特派團︰可能構成戰爭罪

剛果東部發生直升機遇襲事件，南非籍聯合國維和部隊成員在事件中身亡。圖為事件同型直升機。（路透）

2023/02/06 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國東部週日（5日）發生直升機遇襲事件，一名南非籍聯合國維和部隊成員在事件中身亡，另有一人受傷。

綜合外媒報導，隸屬聯合國維和部隊的一架羚羊直升機（Atlas Oryx），在前往北基伍省（North Kivu）首府戈馬（Goma）途中，於當地時間下午3時左右遇襲，飛機受損後迫降在戈馬機場。

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聯合國剛果民主共和國穩定特派團（MONUSCO）發言人阿馬杜（Amadou Ba）表示，尚不清楚直升機的起火位置，遇襲的確切地點也仍在調查；特派團主席凱塔（Bintou Keita）則表示：「強烈譴責襲擊聯合國飛機的懦弱行為，襲擊維和部隊成員將可能構成戰爭罪」。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）今呼籲剛果政府，立刻調查襲擊事件，並迅速將肇事者繩之以法。

南非國防軍今也對外證實此事件，軍方在一份聲明中說：「2023年2月5日，羚羊直升機在剛果民主共和國戈馬地區遭到襲擊。一名機組人員中彈身亡，另一名則負傷將直升機安全降落在戈馬機場。南非國防軍正在聯絡這起不幸事件中的士兵家屬」。

2022年初8名聯合國維和部隊成員，就曾在剛果政府軍、M23叛軍的交戰區，因直升機被擊落而喪生。數十年來，武裝民兵問題始終困擾著礦產豐富的剛果民主共和國，剛果政府目前仍沒辦法有效控制、穩定國內情勢。

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