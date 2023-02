土耳其7.8強震鄰國有感 網瘋傳居民受困畫面

2023/02/06 12:07

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其南部今發生7.8級地震,連鄰國敘利亞、黎巴嫩都有感,土耳其傳出許多建物倒塌多人受困,至少5死。社群媒體《推特》瘋傳,多名民眾自拍受困於倒塌建物內影片向外求救。

綜合外媒報導,美國地質調查局數據顯示,土耳其發生7.8級地震,地震深度為24.1公里,位於周邊主要城市加濟安泰普省(Kahramanmaras)努爾達吉以東23公里處;土耳其災害與應急管理機構AFAD表示,震央位於帕扎爾哲克鎮(Pazarcik)。

土耳其中南部都因強震有感,傳出7.8級主震發生後20分鐘內,再發生分別6.7級和5.6級強烈餘震。加濟安泰普省長吉爾(Davut Gul)在推特呼籲,「我們感受到強烈地震」請大家保持冷靜,不要讓電話佔線、也不要開車塞在路上。

鄰國敘利亞北部反對派民防組織稱,多個建物倒塌「簡直災難級別」;黎巴嫩首都貝魯特驚見許多民眾在外手足無措。

《abc》報導,土耳其傳出至少5死。社群媒體《推特》也出現加濟安泰普省許多建物倒塌畫面,還有多名網友在網路自拍求救,他們就被卡在倒塌建物內。

土耳其位於主要斷層線上,地震頻繁,1999年西北部發生強烈強震,當時約有1萬8000人罹難。

Entire buildings collapsed in S. #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, that also sent shockwaves to Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Palestine, Cyprus. We don’t know death toll yet.#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/WNIMIK2faQ