土耳其7.8強震鄰國有感 網瘋傳居民受困畫面
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部今發生7.8級地震，連鄰國敘利亞、黎巴嫩都有感，土耳其傳出許多建物倒塌多人受困，至少5死。社群媒體《推特》瘋傳，多名民眾自拍受困於倒塌建物內影片向外求救。
綜合外媒報導，美國地質調查局數據顯示，土耳其發生7.8級地震，地震深度為24.1公里，位於周邊主要城市加濟安泰普省（Kahramanmaras）努爾達吉以東23公里處；土耳其災害與應急管理機構AFAD表示，震央位於帕扎爾哲克鎮（Pazarcik）。
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土耳其中南部都因強震有感，傳出7.8級主震發生後20分鐘內，再發生分別6.7級和5.6級強烈餘震。加濟安泰普省長吉爾（Davut Gul）在推特呼籲，「我們感受到強烈地震」請大家保持冷靜，不要讓電話佔線、也不要開車塞在路上。
鄰國敘利亞北部反對派民防組織稱，多個建物倒塌「簡直災難級別」；黎巴嫩首都貝魯特驚見許多民眾在外手足無措。
《abc》報導，土耳其傳出至少5死。社群媒體《推特》也出現加濟安泰普省許多建物倒塌畫面，還有多名網友在網路自拍求救，他們就被卡在倒塌建物內。
土耳其位於主要斷層線上，地震頻繁，1999年西北部發生強烈強震，當時約有1萬8000人罹難。
Entire buildings collapsed in S. #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, that also sent shockwaves to Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Palestine, Cyprus. We don’t know death toll yet.#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/WNIMIK2faQ— Chaudhary Parvez （@ChaudharyParvez） February 6, 2023
Göçük altındalar, 2 çocuk da var. Lütfen yardım edin #Kahramanmaraş #afad #pazarcık Aydın mahallesi, 2.cadde numara 18 uğur göksü mahallesi pazarcık otogarı karşısı.#DEPREMOLDU #deprem pic.twitter.com/qOZTSJHrFR— yergökdeniz （@eski_bahriyeli） February 6, 2023
Allah'ım beterinden korusun ????— Hakkım Hakkım （@hakkimhakkim） February 6, 2023
7.8 şiddetinde deprem ????#Gaziantep #Kahramanmaraş #Osmaniye #Adıyaman #Diyarbakir #Şanlıurfa #Adana #Antakya #Ankara #DepremOldu #earthquake #Kandilli #TümTürkiye #Sallandık # pic.twitter.com/0SnnHQTjIN