「火焰雞尾酒」炸出火柱 餐廳陷入火海畫面曝

2023/02/06 11:01

〔即時新聞/綜合報導〕英國伯明罕(Birmingham)阿卡迪亞(Arcadian)中心「米蘭的咖啡」(Caffe Di Milano)近日發生一起火災,起火原因為「火焰雞尾酒」的火舌意外點燃牆上的裝飾物,吧台瞬間陷入火海,顧客驚惶逃竄的影片在網路上流傳。

綜合外媒報導,事發影片中餐廳內警鈴大作,有熊熊大火正在燃燒,許多顧客正在尖叫,往餐廳外逃竄,餐廳的工作人員有的在灑水救火、有的拿起滅火器嘗試撲滅火勢,場面非常混亂。

西米德蘭郡(West Midlands)消防局的發言人表示,晚上11時他們接獲了「米蘭的咖啡」火災通報,在2支救援小隊到達現場前,火勢已經在11時27分被民眾自行撲滅,但同仁們仍進入現場確認安全,並確保沒有復燃的可能,起火原因為酒精飲料中的火焰點燃牆壁的裝飾,現場無人傷亡。

