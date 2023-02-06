「火焰雞尾酒」炸出火柱 餐廳陷入火海畫面曝

餐廳吧台被火焰吞噬。（圖擷自推特）

2023/02/06 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國伯明罕（Birmingham）阿卡迪亞（Arcadian）中心「米蘭的咖啡」（Caffe Di Milano）近日發生一起火災，起火原因為「火焰雞尾酒」的火舌意外點燃牆上的裝飾物，吧台瞬間陷入火海，顧客驚惶逃竄的影片在網路上流傳。

綜合外媒報導，事發影片中餐廳內警鈴大作，有熊熊大火正在燃燒，許多顧客正在尖叫，往餐廳外逃竄，餐廳的工作人員有的在灑水救火、有的拿起滅火器嘗試撲滅火勢，場面非常混亂。

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西米德蘭郡（West Midlands）消防局的發言人表示，晚上11時他們接獲了「米蘭的咖啡」火災通報，在2支救援小隊到達現場前，火勢已經在11時27分被民眾自行撲滅，但同仁們仍進入現場確認安全，並確保沒有復燃的可能，起火原因為酒精飲料中的火焰點燃牆壁的裝飾，現場無人傷亡。

Not the bucket ????????



Diners flee Arcadian, Birmingham restaurant fire after ‘sparkler in drink ignited wall decorations’ pic.twitter.com/sz48PZJGOl — Birmingham's Official #1 Page （@imjustbrum） February 5, 2023

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