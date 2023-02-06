土耳其發生規模7.8強震 深度僅17.9公里、多地傳災情
2023/02/06 10:16
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其在當地時間週一（6日）凌晨1點左右發生芮氏規模7.8強震，地震深度僅17.9公里，而當地已傳出有樓房倒塌。
美國地質調查局（USGS）觀測數據顯示，此次規模7.8強震震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）的努爾達伊鎮（Nurdağı），此處鄰近土耳其與敘利亞交界，地震深度為17.9公里。
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在規模7.8強震發生後，週邊地區又發生規模6.7與規模5.6地震，兩起地震深度均少於10公里。目前已有土耳其民眾在推特貼出樓房倒塌影片，詳細災情仍須等待土耳其當局統計。
Videoyu yayalım, lütfen yetkililer yetişsin, tüm dualarımız sizinle… #deprem— Berk Can Doğan （@berkcandogan） February 6, 2023
pic.twitter.com/KjACF4Si4w
#DEPREMOLDU #deprem #durum çok kötü arkadaşlar burası Adana lütfen dikkat edin pic.twitter.com/jGrNOVHEOD— Hasan Ali Varkal （@HasanVarkal4） February 6, 2023
Burası Kahramanmaraş tam 15 dakika önce 7.8 şiddetli deprem yaşadık. Hâlâ devam artçılar var.#DEPREMOLDU #deprem#Kahramanmaras pic.twitter.com/3bsBm0psAm— Merve Köklü （@kklmrvee） February 6, 2023