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    土耳其發生規模7.8強震 深度僅17.9公里、多地傳災情

    土耳其中部發生芮氏規模7.8強震。（圖擷取自美國地質調查局）

    土耳其中部發生芮氏規模7.8強震。（圖擷取自美國地質調查局）

    2023/02/06 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其在當地時間週一（6日）凌晨1點左右發生芮氏規模7.8強震，地震深度僅17.9公里，而當地已傳出有樓房倒塌。

    美國地質調查局（USGS）觀測數據顯示，此次規模7.8強震震央位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）的努爾達伊鎮（Nurdağı），此處鄰近土耳其與敘利亞交界，地震深度為17.9公里。

    在規模7.8強震發生後，週邊地區又發生規模6.7與規模5.6地震，兩起地震深度均少於10公里。目前已有土耳其民眾在推特貼出樓房倒塌影片，詳細災情仍須等待土耳其當局統計。

    土耳其中部的卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş），當地已有樓房倒塌災情。（圖擷取自Twitter）

    土耳其中部的卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş），當地已有樓房倒塌災情。（圖擷取自Twitter）

    土耳其第四大城阿達納（Adana）也傳出災情。（圖擷取自Twitter）

    土耳其第四大城阿達納（Adana）也傳出災情。（圖擷取自Twitter）

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