菲艦在專屬海域巡邏 遭中國海警船海上民兵尾隨騷擾

菲律賓近似日證實菲艦在南海在遭中國海警船、海上民兵船騷擾，示意圖與本新聞無關。（路透）

2023/02/06 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國與菲律賓南海之爭再起衝突，多家菲媒近日報導，本月初菲律賓軍艦在自家專屬經濟海域（EEZ）巡邏時，遭中國海警船、中國海上民兵船總計4個船隻尾隨騷擾。

根據《馬尼拉公報》報導，菲律賓海岸警衛隊4日證實，該起事件發生在本月初，菲艦（BRP Andres Bonifacio （PS-17）當時行經爭議島礁美濟礁周邊巡邏，馬上遭到兩艘中國海岸警衛隊、兩艘海上民兵船尾隨、監視，還試圖要攔截菲艦路徑。

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海岸警衛隊表示，該區域為菲國專屬經濟海域，菲艦儘管備受騷擾，仍完成巡邏與搜尋任務。不過，《菲律賓星報》報導，部隊則稱，中國船隻沒有干擾到菲艦。

美斯坦福大學國家安全創新中心專責南海領域學者雷（Ray Powell）認為，事件發生時恰逢美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）出訪菲律賓，當時美方還承諾將持續協助菲對抗中國侵略南海，可能因此引發中國不滿。

菲律賓曾多次與中國民兵船、海警隊等在南海發生對峙或衝突，美方去年爆，中國已經將人造島美濟礁軍事化，在島上部署反艦和防空飛彈、戰機、雷射與電波干擾設備等武裝系統，已威脅到在周邊地區海空域活動的所有國家。

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