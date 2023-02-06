為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲艦在專屬海域巡邏 遭中國海警船海上民兵尾隨騷擾

    菲律賓近似日證實菲艦在南海在遭中國海警船、海上民兵船騷擾，示意圖與本新聞無關。（路透）

    菲律賓近似日證實菲艦在南海在遭中國海警船、海上民兵船騷擾，示意圖與本新聞無關。（路透）

    2023/02/06 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與菲律賓南海之爭再起衝突，多家菲媒近日報導，本月初菲律賓軍艦在自家專屬經濟海域（EEZ）巡邏時，遭中國海警船、中國海上民兵船總計4個船隻尾隨騷擾。

    根據《馬尼拉公報》報導，菲律賓海岸警衛隊4日證實，該起事件發生在本月初，菲艦（BRP Andres Bonifacio （PS-17）當時行經爭議島礁美濟礁周邊巡邏，馬上遭到兩艘中國海岸警衛隊、兩艘海上民兵船尾隨、監視，還試圖要攔截菲艦路徑。

    海岸警衛隊表示，該區域為菲國專屬經濟海域，菲艦儘管備受騷擾，仍完成巡邏與搜尋任務。不過，《菲律賓星報》報導，部隊則稱，中國船隻沒有干擾到菲艦。

    美斯坦福大學國家安全創新中心專責南海領域學者雷（Ray Powell）認為，事件發生時恰逢美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin III）出訪菲律賓，當時美方還承諾將持續協助菲對抗中國侵略南海，可能因此引發中國不滿。

    菲律賓曾多次與中國民兵船、海警隊等在南海發生對峙或衝突，美方去年爆，中國已經將人造島美濟礁軍事化，在島上部署反艦和防空飛彈、戰機、雷射與電波干擾設備等武裝系統，已威脅到在周邊地區海空域活動的所有國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菲總統結束訪中 小馬可仕：堅持獨立的外交政策
    2023/01/05 18:45

    菲總統結束訪中 小馬可仕：堅持獨立的外交政策
    台灣勵進號遭中國海警船騷擾 菲律賓召見中國外交官抗議
    2022/06/01 06:02

    台灣勵進號遭中國海警船騷擾 菲律賓召見中國外交官抗議
    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權
    2021/11/22 21:09

    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權
    中國海警船南海發射水砲 杜特蒂︰痛恨爭執再起
    2021/11/22 19:15

    中國海警船南海發射水砲 杜特蒂︰痛恨爭執再起
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播