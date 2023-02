智利數百起野火 釀至少23死979人受傷

2023/02/05 16:12

〔即時新聞/綜合報導〕智利中南部因夏季熱浪,引發數百起森林大火,當局表示,野火造成至少23死、979人受傷,截至當地4日仍有232起野火仍在燃燒,燒毀面積約4萬7千公頃。外煤形容,燒毀面積比美國費城還要大。

綜合外媒報導,該國內政部部長托哈(Carolina Tohá)表示,因為氣候變遷,該國成為最容易發生火災國家,3日再發生76起野火、4日新增16起野火,過去1週,大火燒毀的面積相當於通常1年的燒毀面積,緊急狀況越來越嚴重。

內政部副部長曼努埃爾(Manuel Monsalve)表示,4日累計全國有232起野火正在發生,野火毀掉至少88所房屋,燒毀面積達4萬7000公頃,最新官方統計顯示,死亡人數已經上升至23人、受傷人數也達979人。

智利野火燒不盡,巴西、烏拉圭、墨西哥、西班牙等國都協助滅火,卻傳出野火兇猛,1名玻利維亞飛行員、1名智利機械師都因此喪命。另外,罹難者有11名都發生在聖胡安娜市,該市長安娜(Ana Albornoz)解說,該市地勢崎嶇、連通性極差導致撤離行動、救災都非常困難。

因火勢難以控制,智利總統博里克(Gabriel Boric)將最新緊急命令的覆蓋範圍,從原本的比奧比奧大區(Biobio)、紐夫萊大區(Nuble)一路擴及至附近的阿勞卡尼亞大區(La Araucania)南部,新增地區大多為用於出口的葡萄、蘋果和漿果田、大片森林。

博里克前往災區奧比奧、紐夫萊大區視察,他在推特寫到,正在請求多國給予協助,以應對緊急情況。

Absolute chaos in Chile today. 7 people have been reported killed so far during this week’s fires. I am getting reports from helicopter pilots down there working, seeing whole villages run over while they try to operate. Unreal accounts coming out of the country #Chile #wildfire pic.twitter.com/IMxjoh0iLo