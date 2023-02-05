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    智利數百起野火 釀至少23死979人受傷

    智利發生200多起野火，造成至少23死、979人受傷。（法新社）

    智利發生200多起野火，造成至少23死、979人受傷。（法新社）

    2023/02/05 16:12

    〔即時新聞／綜合報導〕智利中南部因夏季熱浪，引發數百起森林大火，當局表示，野火造成至少23死、979人受傷，截至當地4日仍有232起野火仍在燃燒，燒毀面積約4萬7千公頃。外煤形容，燒毀面積比美國費城還要大。

    綜合外媒報導，該國內政部部長托哈（Carolina Tohá）表示，因為氣候變遷，該國成為最容易發生火災國家，3日再發生76起野火、4日新增16起野火，過去1週，大火燒毀的面積相當於通常1年的燒毀面積，緊急狀況越來越嚴重。

    內政部副部長曼努埃爾（Manuel Monsalve）表示，4日累計全國有232起野火正在發生，野火毀掉至少88所房屋，燒毀面積達4萬7000公頃，最新官方統計顯示，死亡人數已經上升至23人、受傷人數也達979人。

    智利野火燒不盡，巴西、烏拉圭、墨西哥、西班牙等國都協助滅火，卻傳出野火兇猛，1名玻利維亞飛行員、1名智利機械師都因此喪命。另外，罹難者有11名都發生在聖胡安娜市，該市長安娜（Ana Albornoz）解說，該市地勢崎嶇、連通性極差導致撤離行動、救災都非常困難。

    因火勢難以控制，智利總統博里克（Gabriel Boric）將最新緊急命令的覆蓋範圍，從原本的比奧比奧大區（Biobio）、紐夫萊大區（Nuble）一路擴及至附近的阿勞卡尼亞大區（La Araucania）南部，新增地區大多為用於出口的葡萄、蘋果和漿果田、大片森林。

    博里克前往災區奧比奧、紐夫萊大區視察，他在推特寫到，正在請求多國給予協助，以應對緊急情況。

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