外媒揭埃及木乃伊防腐秘密 陶器殘留來自亞洲3種材料

研究人員在撒卡拉墓地（Saqqara Necropolis）的深井內，發現陶器上的防腐材料來自亞洲。（法新社）

2023/02/04 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕德國圖賓根大學（University of Tuebingen）、慕尼黑大學（Munich University）研究人員與設於開羅的國家研究中心（National Research Centre）共同研究發現，2016年在埃及開羅以南的撒卡拉墓地（Saqqara Necropolis）深井底部，有著可追溯至公元前664年至525年間的一批陶器，其中分析容器上的殘留物，是來自亞洲3種不同的「防腐材料」所組成。

據外媒《gulfnews》報導，研究人員在開羅一處製作木乃伊的13公尺深井中，發現31件陶製器皿，上頭標示著「用來清洗」、「讓味道好聞」等指引字眼，據研究人員指出，這批器皿所使用的防腐材料，分別來自東南亞傳入的樹脂、黎巴嫩的雪松油和死海（Dead Sea）的瀝青，且屍體的頭部最需要用到多種，不同混合物進行防腐處理，例如其中一種混合物就標示著「放在頭部」，這也顯示出全球貿易對於防腐師有很大的幫助，進而取得世界各地最好的材料。

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圖賓根大學埃及學家貝克（Susanne Beck）表示，這批容器裡的殘留物讓考古有進一步的發現，「自從古埃及文字被破譯後，我們就知道許多防腐材料的名稱。至於個別名稱分別代表什麼物質，截至目前我們只能用猜的。」然而，長期以來被譯為「沒藥」或「乳香」的古埃及詞彙「antiu」，實際可能為多種不同材料的混合物。

對此，德國馬克斯普朗克地球人類學研究所的斯托克哈默（Stockhammer）表示，這一發現說明當時古埃及人已擁有「超過幾個世紀的防腐大量知識」。

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