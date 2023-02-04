開車上國道卻睡死！ 特斯拉女駕駛靠「自駕」飆速112公里

日前在美國加州高速公路上，有1名女子駕駛特斯拉期間曾一度睡著15分鐘，該車呈現全自動駕駛模式以時速70英里（約時速112公里）繼續行駛，危險過程全被一旁目擊民眾拍下。（圖擷取自KTLA 5 YouTube）

2023/02/04 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名電動車大廠「特斯拉」（Tesla）自推出「全自動駕駛」的功能以來，就不時在世界多國引起各種交通事故，甚至還發生多起致命意外。日前在美國加州高速公路上，有1名女子駕駛特斯拉期間曾一度睡著15分鐘，車子全自動駕駛模式以時速70英里（約時速112公里）繼續行駛，危險過程全被一旁目擊民眾拍下。

綜合外媒報導，多拉斯（Kiki Dolas）和她的同伴日前駕駛車輛，行經美國加州特庫曼拉（Temecula）附近的15號高速公路，並在下午4點時，發現有1名穿著粉紅色襯衫、戴著太陽眼鏡的女駕駛，正開著她的白色特斯拉，然而仔細一看後她們發現，這名女駕駛頭部往右側斜仰，握住方向盤的手似乎失去力氣，看起來像是因不明原因陷入昏睡中。

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對此，多拉斯迅速拿起手機拍下這段離譜的畫面，並同時開始錄音記錄，「當我的同伴正準備變換車道時，發現了那名女駕駛正在睡覺，我朝那個方向看過去，沒想到我才剛講完話，那輛車竟在我們眼前疾駛而去」，接著提到她們追趕上白色特斯拉，並不斷發聲試圖引起女駕駛注意，然而並沒有成功。

就在她們追隨該輛特斯拉、同時按喇叭15分鐘以後，便撥打911向有關單位報案，「帶著墨鏡的她看起來非常無精打采，我們開始按喇叭試圖引起注意，又考慮到她可能有健康或任何緊急狀況，交通愈來愈擁擠」，加州公路巡邏隊獲報後，便在出動後約2分鐘趕上這台特斯拉，並發現該名女駕駛已從睡夢中甦醒。

另據報導指出，這並非第一起特斯拉駕駛到一半，便意外在座位上睡著的事件，2019年美國加州有名戴著墨鏡的男子，同樣也是在駕駛特斯拉期間，被人拍到在駕駛座上呼呼大睡的模樣。儘管特斯拉在官網宣稱，他們推出的自動駕駛系統能成功輔助駕駛，但但它並不能使車輛達到「完全自動駕駛」的狀態，也因此導致這項自系統推出至今仍飽受外界猛烈抨擊。

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