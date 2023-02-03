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    法國高鐵TGV因炸彈恐嚇停駛 休假警察逮到同車廂嫌犯

    法國國家鐵路今早指出，法國高速列車（TGV）由科爾馬開往巴黎的東部路段收到攻擊威脅後緊急停駛，目前情況在警方掌控中，犯人已落網。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    法國國家鐵路今早指出，法國高速列車（TGV）由科爾馬開往巴黎的東部路段收到攻擊威脅後緊急停駛，目前情況在警方掌控中，犯人已落網。示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    2023/02/03 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕法國國家鐵路（SNCF）今（3日）早指出，法國高速列車（TGV）由科爾馬（Colmar）開往巴黎的路段收到攻擊威脅後緊急停駛，目前情況在警方掌控中，犯人已落網。

    綜合媒體報導，今日早上有名24歲男子在乘載280人的法國高速列車「科爾馬開往巴黎」東部路段，威脅要引爆炸彈來發動恐怖襲擊，還詢問其他乘客「是否相信上帝」。

    據報導，法國國鐵指出，為防意外發生，這班早上6點38分從科爾馬出發的高速列車，於7點56分緊急停在洛林TGV站（Gare de Lorraine TGV），並即時通知警察。有消息指出，為了進行徹底調查，尋找潛在爆裂物，當時動員100位憲兵及警犬，待整起事件落幕後，列車才於早上10點20分左右離開，前後耽誤近2個小時20分。

    法國警方透露，歸功於法國警方特殊「休假制度」，後來該男子被一名同樣在列車上、當時正在休假旅行的警察給壓制並逮捕。經過調查，該男子身上根本沒有任何武器，也沒有炸彈。

    事後，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）於推特上感謝這位警察，並揭露，其實法國警察有一個特殊休假系統，可於休假期間免費搭乘法國高速列車到全國各地旅遊，不過他們於列車上須在第一線維護行車與人民安全，有狀況時立即反應，是一活用警察機動性的制度。

    達爾馬寧也直言，「這個制度證明其對法國人交通安全的重要性」。

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