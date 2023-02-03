軍情動態》沒跑道也行！ 美XQ-58A無人機火箭助推直射起飛

美國空軍裝備的XQ-58A無人機近年成為美軍重要無人航空戰鬥載具（UCAV）測試平台。近日XQ-58A再獲升級，使用火箭助推系統在發射架上直接起飛，大幅增加其使用場合與獨立操作性。（圖擷取自美國空軍官網）

2023/02/03 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍裝備的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機近年成為美軍重要無人航空戰鬥載具（UCAV）測試平台。近日XQ-58A再獲升級，將可採用火箭助推系統直接從發射架上起飛，大幅增加其使用場合與獨立操作性。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）1月31日報導，美國空軍30日發布去年於佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）試飛XQ-58A的系列照片，其中出現一架XQ-58A採用火箭助推系統起飛的畫面。

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圖中可見XQ-58A被安裝在拖車上，機身加裝的四具火箭助推系統將提供強大推力，使其能從發射架上直接起飛，完全不需要跑道加速。任務結束後XQ-58A會開啟降落傘回收系統，充氣式安全氣囊將在著陸時提供緩衝，並可快速回收準備再次使用。

這代表XQ-58A未來將不需要借助跑道即可完成起飛與降落。在傳統的空軍基地設施被摧毀或不可用的情況下，無人戰機仍舊可以起降進行任務。

XQ-58A為美國空軍研究實驗室（AFRL）「空中博格」AI計畫的一環，未來擬成為F-35、F-15EX等載人戰機的「無人僚機」，由載人戰機指揮攻擊目標，或承受敵方防空火網打擊，以減少人員損失。

XQ-58A被安裝在拖車上，機身加裝的四具火箭助推系統將提供強大推力，使其能在發射架上直接起飛。（圖擷取自美國空軍官網）

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