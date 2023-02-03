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    日中外長電話會談 林芳正重申台海和平重要性

    日本外相林芳正（見圖）昨晚與中國外交部長秦剛電話會談，再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。（路透檔案照）

    日本外相林芳正（見圖）昨晚與中國外交部長秦剛電話會談，再次強調台灣海峽和平穩定的重要性。（路透檔案照）

    2023/02/03 16:43

    〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本外相林芳正昨天晚間與中國外交部長秦剛電話會談，這是秦剛上任後首次的日中外長會談。林芳正今天證實，秦剛在會談中再次邀請他訪問中國，雙方將就日程進行調整，日媒報導，中國藉此釋出改善雙方關係的意思。林芳正在會談中也再次強調台灣海峽和平穩定的重要性，並對中國在日本周邊的軍事活動活躍化表示嚴重關切。

    日本放送協會（NHK）報導，林芳正與秦剛昨晚電話會談長約50分鐘。會談中，林芳正表示，日中關係面臨許多課題和懸而未決的問題，日本國內對中輿論十分嚴峻。他向秦剛就包含沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內東海情勢、中國與俄羅斯合作在日本周邊的軍事活動活躍化，以及香港、新彊維族自治區人權問題等表示嚴重關切，林芳正並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

    秦剛在會談中則談到「和平共處、和友好合作，是雙方唯一正確的選擇」，表達了改善雙方關係的意思。不過，秦剛也要求日本在歷史和台灣等重大問題上克制言行，同時停止在釣魚台的挑釁行為，以口頭進行牽制。

    對於這次電話會談是由哪方提出，林芳正在今天的例行記者會中避免正面答覆，僅表示，秦剛就任後，雙方均認為外相會談有其必要性，所以進行了電話會談的協調。他也證實，秦剛在會談中邀他訪問中國，雙方將對具體時期進行調整。

    去年底日本修定國家安全保障戰略3文件後，即有傳出林芳正將於年初訪問中國，但當時中國防疫崩盤，感染擴大， 日本宣布加強對中國旅客的檢疫措施，引發中國不滿，以暫停發放日本人訪中簽證報復，林芳正訪中案也受到波及。中方的報復措施已在日前悄悄下架，日方也考慮放寬中國旅客的入境措施。

    日本外相林芳正與中國外交部長秦剛電話會談，重申台灣海峽和平穩定的重要性。（擷取自日本外務省官網）

    日本外相林芳正與中國外交部長秦剛電話會談，重申台灣海峽和平穩定的重要性。（擷取自日本外務省官網）

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