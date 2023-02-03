反制中國威脅 美軍在菲律賓的10個軍事基地部署曝光

圖為美國國防部長奧斯汀在太平洋之行中拜訪菲律賓。（圖片擷取自美國國防部官網）

2023/02/03 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國在南海及台海擴張勢力威脅，提供美國採取行動的戰略據點，美軍將在菲律賓至少10處軍事基地內部署軍隊。

根據美國半官方媒體「USNI News」報導，美國與菲律賓為加速全面落實兩國簽訂的「強化國防合作協議」（EDCA），美國國防部長奧斯汀在菲律賓於週四的西太平洋之行宣佈了美軍及其部署的新基地，並與菲律賓總統小馬可仕、國防部長卡外交部長等多位官員見面。

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美國和菲律賓的聯合聲明中表示：「增加這些新的EDCA地點將使菲律賓能夠更迅速地支持人道主義和氣候相關的災難，並應對其他共同挑戰。」、「EDCA是美菲聯盟的重要支柱，它支持我們部隊之間的聯合訓練、演習和互操作性。EDCA的擴展將使我們的聯盟更強大、更具彈性，並將加速我們聯合軍事能力的現代化。」奧斯汀明確表示，美國「不是在尋求通過EDCA在菲律賓建立永久基地」。相反，華盛頓正在尋找美國與菲律賓培訓活動的機會。

在2014年簽訂協議時，兩國已經為EDCA指定了5個地點：巴拉望島的安東尼奧包蒂斯塔空軍基地；邦板牙的巴薩空軍基地；該國最大的軍營、新怡詩夏的麥格賽賽堡；米沙鄢群島宿霧的貝尼托埃布恩空軍基地和棉蘭老島卡加延德奧羅市的倫比亞空軍基地。

這次聲明中儘管已經指定了另外四個地點，但菲律賓國防部長Galvez拒絕透露他們的新地點，稱他們仍必須諮詢對這些地點有管轄權的當地官員。不過，據傳這四個新基地中，有三個位於呂宋島上。而在兩個月前，菲律賓軍方透露，美國已經確定並要求為EDCA增設五個地點——巴拉望、三描禮士和伊莎貝拉各一處，卡加延兩處。四個額外位置的指定將使EDCA站點的數量達到九個。

根據菲律賓一名資深官員消息，美菲正就潛在的第10個EDCA基地進行商議。

過去在1992年以前，美國在菲律賓曾有遠東最大的軍事基地及約15,000名美軍駐紮，包括蘇比克灣海軍基地和克拉克空軍基地，為美軍在第一島鏈中承上啟下的一環。其中，蘇比克灣是軍用物資的主要轉運和供應基地之一，也是西太平洋艦隊的主要行動基地；克拉克空軍基地則是越戰時空軍後勤補給的主要基地。

由於兩國已同意加速全面實施2014年協議，週四的聲明稱，美國已經為現有個ECDA地點的「基礎設施投資」撥款超過8200萬美元，這些投資「支持經濟增長和創造就業機會在菲律賓當地社區。」

聲明表示：「美國和菲律賓已承諾迅速採取行動，就新的和現有的EDCA地點達成必要的計劃和投資。」奧斯汀重申了這一承諾，稱「共同防禦條約適用於對我們在南海或西菲律賓海任何地方的武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊。」

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