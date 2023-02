波蘭官員預估 40個國家將抵制俄羅斯運動員參加2024奧運

2023/02/03 10:16

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭體育部長博特尼祖克(Kamil Bortniczuk)預估將有數十個國家抵制俄羅斯和白俄羅斯參加2024年巴黎奧運,他相信抵制國家包含歐盟成員國和英國。另一方面,美國允許這兩國參賽,但前提是須以中立運動員身份參與。

根據《法新社》報導,波蘭體育部長博特尼祖克2日表示,他預估將有40個國家抵制俄羅斯和白俄羅斯參加2024年巴黎奧運,波蘭也與愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞等波羅的海國家共同發表聲明,譴責國際奧委會試圖讓俄羅斯和白俄羅斯兩國的運動員返回運動賽事。

請繼續往下閱讀...

正在抵禦俄羅斯軍事入侵行動的烏克蘭呼籲,應完全禁止俄羅斯運動員參加比賽,因軍事行動受害的族群亦包含烏克蘭運動員。國際奧委會(IOC)預估,這兩國運動員可能會以中立運動員身份參加。

烏克蘭總統澤倫斯基在推特上怒斥,國際奧委會的立場是「合理化俄羅斯侵犯烏克蘭」,強調立場「我們不允許體育被當成反人類和戰爭宣傳的工具!」。

不過,美方並未強硬拒絕俄羅斯和白俄羅斯參加奧運,美國白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)告訴記者,俄羅斯和白俄羅斯只能以中立運動員身份參賽,奧運也應禁止使用俄羅斯和白俄羅斯國旗、徽章和國歌。

I thank ????????, ????????, ???????? & ???????? for the principled position. The IOC's attempt to return athletes from RF & Belarus to the Olympics is a legitimization of the criminal aggression against ????????. We won't allow sport to be used against humanity & for war propaganda!



➡️https://t.co/YSKiagTQEF