奧地利跟進！宣布驅逐4名俄羅斯外交官

奧地利總統范德貝倫昨日出訪基輔，今日該國外交部宣布驅逐4名俄羅斯駐維也納外交官。（歐新社）

2023/02/02 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利外交部今（2日）宣布，要求4名駐維也納（Vienna）的俄羅斯外交官離開該國，其中包括2名莫斯科派駐聯合國機構的官員。

根據美聯社報導，奧地利外交部今日發布簡短聲明，要求4名駐維也納的俄羅斯外交官離開奧地利。其中，2名俄羅斯駐奧大使館因「從事與其外交身分不符的行為」；另外2名莫斯科派駐維也納的聯合國機構官員則是因「從事與總部協定不符的行為」被驅逐。奧地利外交部強調，4名俄羅斯駐奧外交官應在1周內離開奧地利。

自俄烏戰爭爆發以來，西歐國家和俄羅斯已多次驅逐對方陣營的外交官。而原先維持中立的奧地利也開始向烏克蘭提供援助，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）也在昨（1日）出訪基輔。

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Stellungnahme des österreichischen Außenministeriums betreffend vier russische Diplomaten in Wien pic.twitter.com/39MnRFx1tJ — MFA Austria （@MFA_Austria） February 2, 2023

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