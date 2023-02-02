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    日本擬2/24舉行G7線上峰會 傳岸田首相考慮邀澤倫斯基

    日本政府相關人士透露，日本今年身為G7輪值主席國，希望在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際舉行G7線上峰會，日本首相岸田文雄（見圖）也正在考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加該峰會。（彭博）

    日本政府相關人士透露，日本今年身為G7輪值主席國，希望在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際舉行G7線上峰會，日本首相岸田文雄（見圖）也正在考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加該峰會。（彭博）

    2023/02/02 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府相關人士透露，日本今年身為七大工業國組織（G7）輪值主席國，希望在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際舉行G7線上峰會，日本首相岸田文雄也正在考慮邀請烏克蘭總統澤倫斯基參加該峰會。

    綜合媒體報導，這是日本首相岸田文雄第一次主持G7峰會，消息指出，有鑒於多方推測俄羅斯將在春季再度對烏克蘭發動大規模進攻，該線上峰會的重點會針對俄羅斯對烏克蘭的侵略，尋求英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國等7國團結一致的立場。

    報導也指出，該峰會除了重申G7與歐盟在支持烏克蘭方面的合作，譴責俄羅斯攻擊烏克蘭的基礎設施，像能源和供水設施等「不人道又野蠻」的暴行，同時預估會討論促進各國內私人團體得以支持烏克蘭的對策。

    此外，G7也會著眼於該如何穩定全球能源市場，據悉，美國盟友澳洲自去年12月就對俄羅斯原油實行價格上限，以擠壓俄羅斯主要收入來源，並作為對其「侵烏」的經濟懲罰。

    據報導，由於擔心俄羅斯可能在戰爭中對烏克蘭使用核武，岸田文雄計畫提出一個「沒有核武的世界願景」。岸田文雄還表示，若條件允許，他希望能邀請烏克蘭總統澤倫斯基同樣以線上的形式參加該峰會。

    在G7國家中，英國、加拿大、法國、德國和義大利領導人自俄烏戰爭以來就已出訪烏克蘭。去年12月，美國總統拜登也於華盛頓與澤倫斯基會晤。不過有日本官員坦言，日本與俄羅斯間的關係在過去一年中急劇惡化，出於安全考量，可能很難安排岸田文雄訪烏。

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