最後1架「空中女王」交機！ 機師飛畫「747后冠」致敬

2023/02/02 18:08

〔即時新聞/綜合報導〕波音公司(Boeing)1月31日將最後一架「空中女王」波音747客機交付美國亞特拉斯航空(Atlas Air),正式畫下時代句點。而2月1日這架波音747啟程時,機師特地在空中畫了有個「747」字樣的后冠符號,致敬這款經典機種。

綜合外媒報導,1月31日下午,波音華盛頓州埃弗里特(Everett)工廠舉行歷史上最後一架波音747交機及歡送儀式;隔天,特拉斯航空的機師駕駛這架波音747從埃弗里特飛往辛辛那提,不過並沒有直接飛往目的地,而是在空中繪製了一個有著「747」字樣的后冠符號,向「空中女王」致敬。

1969年生產首飛的全球首款廣體民航飛機波音747,做為全世界載客量最高飛機長達37年的紀錄保持者,波音公司2020年宣布2022年停產,1月31日交付最後一架747-8F貨機給亞特拉斯航空(Atlas Air)後,結束這款經典「巨無霸客機」(Jumbo Jet)54年共1574架的生產歷史。

Excellent timelapse in 400x speed thanks to RadarBox's replay mode of the Final Boeing 747, giving the program a much-deserved send-off.



Track 5Y747 on https://t.co/ie6zK5TGVU✈️: https://t.co/sexr6MWtks#RadarBox #Tracking #Boeing #B747 #AvGeek #AtlasAir https://t.co/O1G8FsZriH pic.twitter.com/WSTx7POmPG