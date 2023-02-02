最後1架「空中女王」交機！ 機師飛畫「747后冠」致敬

最後一架「空中女王」波音747上月31日交機，畫下時代句點。（法新社）

2023/02/02 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕波音公司（Boeing）1月31日將最後一架「空中女王」波音747客機交付美國亞特拉斯航空（Atlas Air），正式畫下時代句點。而2月1日這架波音747啟程時，機師特地在空中畫了有個「747」字樣的后冠符號，致敬這款經典機種。

綜合外媒報導，1月31日下午，波音華盛頓州埃弗里特（Everett）工廠舉行歷史上最後一架波音747交機及歡送儀式；隔天，特拉斯航空的機師駕駛這架波音747從埃弗里特飛往辛辛那提，不過並沒有直接飛往目的地，而是在空中繪製了一個有著「747」字樣的后冠符號，向「空中女王」致敬。

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1969年生產首飛的全球首款廣體民航飛機波音747，做為全世界載客量最高飛機長達37年的紀錄保持者，波音公司2020年宣布2022年停產，1月31日交付最後一架747-8F貨機給亞特拉斯航空（Atlas Air）後，結束這款經典「巨無霸客機」（Jumbo Jet）54年共1574架的生產歷史。

1月31日下午，波音華盛頓州埃弗里特（Everett）工廠舉行歷史上最後一架波音747交機及歡送儀式。（法新社）

最後一架波音747交機，許多人拿起手機拍下末代「空中女王」起飛英姿。（法新社）

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