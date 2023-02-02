中國男直播主賺不到錢性情丕變 持鏟打爆鄰居2歲試管寶寶頭

中國一名男直播主2020年以來因經濟困頓，性情丕變，認為鄰居母子吵鬧打擾自己休息，懷恨在心，在2022年持鏟子襲擊對方，打死2歲男童。（翻攝中媒封面新聞）

2023/02/02 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男直播主2020年以來因經濟困頓，性情丕變，認為鄰居母子吵鬧打擾自己休息，懷恨在心，竟在2022年持鏟子打死鄰居2歲男童。該案經中國地方法院審理，認為男直播主故意殺人罪成立，雖認罪且犯後態度良好，但不致減刑，判處死刑。

綜合中媒報導，中國四川省南充市高坪區長樂鎮20歲姚姓男子國中畢業以後未升學，在家裡以直播為業，但自2020年初起開始賺不到錢，經濟陷入困頓，其母供稱，姚男自此性情丕變，脾氣變得非常暴躁。

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2022年3月27日傍晚，姚男持辣椒水與摺疊鏟在社區對鄰居母子發起攻擊；當時鄰居婦人李小燕（化名）用嬰兒車推著2歲兒子小湯圓（化名）要去買菜，姚男先用辣椒水攻擊李小燕，接著用摺疊鏟毆打李小燕頭部，接著又轉向小湯圓，用摺疊鏟爆打小湯圓的頭。姚男攻擊李小燕母子後，又想跑到社區的魚鋪行兇，半途遇到一名6歲男童，他便持鏟毆打對方背部2下，最後闖入魚鋪攻擊老闆，不過被老闆打退。

姚男接著跑回家，服下大量咖啡因想要自盡，還主動撥打110，最後在家裡被中國警方逮捕；小湯圓雖被送醫急救，但傷重不治，死因為嚴重開放性顱腦損傷死亡。

該案進入司法程序，姚男供稱自己從2020年初經濟困頓後，潔癖、強迫症就越來越嚴重，想要自盡，於是在2021年買了3罐咖啡因放在家裡，又陸續購買了未來用以作案的兇器。2022年3月27日行兇前，姚男認為既然自己要死，乾脆先去殺人，能多殺幾個就殺幾個，他便鎖定了李小燕母子，只因他認為李小燕母子吵鬧，影響自己休息。

除此之外，姚男也認為魚鋪老闆曾向自己母親吐口水，還說他的壞話，遂將老闆列入目標，並擬訂行兇計畫，打算先在家裡掐死4歲胞弟，再去殺鄰居。行兇當日，胞弟意外發燒，被母親帶出門就診，姚男沒有殺到弟弟，仍未放棄行兇計畫，依舊出門攻擊鄰居。

法庭上，姚男父母均否認李小燕一家曾經與姚男有過任何爭執、衝突或利益糾紛；審理此案的中國南充市地方法院一審判決結果於本月1日出爐，姚男鑑定後雖確認有精神疾病，但行兇當下神智清醒，具完全行為能力，姚男雖自首且犯後態度良好，但仍不足減刑，故意剝奪他人生命行為觸犯故意殺人罪，判處死刑。

除此之外，該法庭也判處姚男須賠償附帶民事訴訟原告人李小燕夫妻喪葬費、誤工費及差旅費，共計5萬710元人民幣（約新台幣22萬4000元）。

對此，李小燕在1日表示，目前家屬正在等待姚男是否上訴。李小燕曾透露，自己婚後求子不得，做了8年的試管嬰兒，終於在2020年2月11日剖腹產下小湯圓，孰料珍貴的孩子卻死於非命。

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