俄羅斯小姐曝被排擠 質疑冠軍被內定

俄羅斯小姐在決戰舞台上穿著血紅色的禮服，引發烏克蘭小姐的批評。（美聯社）

2023/02/01 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕2022年環球小姐比賽已結束半個多月，最終由代表美國出賽的菲裔佳麗加百列（R'Bonney Gabriel）奪下后冠。然而，近日俄羅斯小姐林尼柯瓦（Anna Linnikova）表示大賽期間受到排擠，並且強烈質疑主辦單位偏愛美國及烏克蘭小姐，最終的比賽結果也有內定嫌疑。

綜合外媒報導，2022年環球小姐比賽受到烏俄戰爭延燒，兩國之間的摩擦在賽程中被受矚目。近日，俄羅斯小姐林尼柯瓦公開表示，當時在比賽時承受大量烏克蘭網友人身攻擊，甚至有人曝光了她的下榻地點，並且收到了威脅信，讓她感到生命安全的疑慮。

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林尼柯瓦還控訴道，16強後的一切都跟政治背景有掛勾，點名美國與烏克蘭小姐阿帕納森科（Viktoria Apanasenko）獲得提名，非常具有「象徵」意義。前者奪得2022年環球小姐的后冠，後者雖然沒有進入16強，但她獲得了嘉年華精神獎的頭銜。

另外，林尼柯瓦表示，自己在環球小姐間也不受待見，尤其烏克蘭與瑞士小姐就像逃離火一般遠離她。林尼柯瓦聲稱自己很想與阿帕納森科做朋友，但所有努力都沒有用，但她表示尊重對方的選擇。然而，過去阿帕納森科就曾揭露，自己在比賽中一直在等林尼柯瓦的道歉，但對方接近僅僅只是要自拍，讓她不禁懷疑背後的目的。

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