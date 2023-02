美國3饒舌歌手表演取消 「集體失蹤」至少10天

2023/02/01 12:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國密西根州3名饒舌歌手原定1月21日在底特律一間俱樂部演出,然而,表演取消後,3人集體失蹤至少10天,目前當地警方已介入調查。

據《CNN》報導,當地3名失蹤的饒舌歌手分別為28歲的凱利(Armani Kelly,藝名Marley Whoop)、31歲的威克(Dante Wicker)及31歲的吉文斯(Montoya Givens),他們原定於21日在Lounge 31俱樂部進行演出,然而,表演因不明原因取消,隨後3人的手機皆無法聯繫,其中一名的父母驚覺有異後,隔日趕緊報警尋求協助。

請繼續往下閱讀...

底特律警察局重案組負責人麥克吉尼斯(Michael McGinnis)表示,目前除了底特律警方外,現今已有多個警察機構聯合參與調查,「如果有人知道詳細情況,請致電通報消息。」

凱利母親坎普(Lorrie Kemp)透露,凱利於表演當天離開家後,有收到一則報平安的語音訊息,但到了晚上,手機卻不斷轉進語音信箱,再也連絡不上兒子。

在凱利失蹤的消息傳開後,另外兩名歌手威克、吉文斯的親朋好友也意識到此事,隨即向警方通報失蹤。坎普也外出分發傳單尋人,心中仍抱持希望,「我不想在20年後的最後期限才尋找到他的屍體」。

3 men vanished before they were set to perform at a club in Detroit. Police say their car was discovered in Warren 2 days later. We are hearing from the mom of Armani Kelly, who says she’s been putting up missing person fliers since last week. She’s frustrated with police. pic.twitter.com/Jnz6NoXYne