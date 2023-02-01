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    美國3饒舌歌手表演取消 「集體失蹤」至少10天

    美國密西根州3名年輕饒舌歌手在表演取消後，3人集體失蹤。（圖翻攝至推特@alexbozarjiantv）

    美國密西根州3名年輕饒舌歌手在表演取消後，3人集體失蹤。（圖翻攝至推特@alexbozarjiantv）

    2023/02/01 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州3名饒舌歌手原定1月21日在底特律一間俱樂部演出，然而，表演取消後，3人集體失蹤至少10天，目前當地警方已介入調查。

    《CNN》報導，當地3名失蹤的饒舌歌手分別為28歲的凱利（Armani Kelly，藝名Marley Whoop）、31歲的威克（Dante Wicker）及31歲的吉文斯（Montoya Givens），他們原定於21日在Lounge 31俱樂部進行演出，然而，表演因不明原因取消，隨後3人的手機皆無法聯繫，其中一名的父母驚覺有異後，隔日趕緊報警尋求協助。

    底特律警察局重案組負責人麥克吉尼斯（Michael McGinnis）表示，目前除了底特律警方外，現今已有多個警察機構聯合參與調查，「如果有人知道詳細情況，請致電通報消息。」

    凱利母親坎普（Lorrie Kemp）透露，凱利於表演當天離開家後，有收到一則報平安的語音訊息，但到了晚上，手機卻不斷轉進語音信箱，再也連絡不上兒子。

    在凱利失蹤的消息傳開後，另外兩名歌手威克、吉文斯的親朋好友也意識到此事，隨即向警方通報失蹤。坎普也外出分發傳單尋人，心中仍抱持希望，「我不想在20年後的最後期限才尋找到他的屍體」。

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