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    巴基斯坦清真寺爆炸案增至100死 97名警察殉職

    巴基斯坦柏夏瓦市清真寺爆炸案，死亡人數已攀升至100人，在百名死者中，有97人是警察。（歐新社）

    巴基斯坦柏夏瓦市清真寺爆炸案，死亡人數已攀升至100人，在百名死者中，有97人是警察。（歐新社）

    2023/02/01 07:39

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）一座清真寺1月30日下午傳出遭自殺炸彈攻擊，死亡人數已攀升至100人，由於清真寺鄰近當地警察總部，造成警方慘重傷亡。巴基斯坦內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）表示，在百名死者中，有97人是警察。

    綜合外媒報導，遭到炸彈客襲擊的清真寺位於柏夏瓦市警察總部，是全市戒備最森嚴的地區之一，有許多中低階警察與警眷居住在周邊。有鑑於柏夏瓦市的安全問題，當初興建清真寺的目的便是希望能讓警察在不離開該地區的前提下方便祈禱，沒想到此舉竟成為爆炸案中警察出現重大死傷的關鍵因素。

    柏夏瓦市警局總監安薩里（Moazim Jah Ansari）指出，除了百名死者，這次爆炸案也造成217人受傷，警方懷疑自殺炸彈客使用了約12公斤的火藥。

    當局表示，目前仍不清楚自殺炸彈客是怎麼突破軍事與警方檢查站入內犯案，當局正調查警局總部周邊為何會出現如此大的安全漏洞。當地政府官員馬蘇德（Riaz Mahsud）表示，隨著救難人員在廢墟中搜尋，傷亡人數可能會上升。

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