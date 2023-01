AirTag不見了！飼主下秒聽見愛犬肚子「嗶嗶叫」……

2023/01/31 23:11

〔即時新聞/綜合報導〕有些飼主會使用蘋果公司(Apple)推出的藍芽追蹤器「AirTag」,掛在毛孩身上,以便走失時可以追蹤位置。美國飼主科林(Colin Mortimer)偶然發現愛犬項圈上的AirTag不見了,拿出手機追蹤搜尋,竟聽到狗狗肚子裡傳出「嗶~嗶」叫聲,這才意識到原來已經被愛犬吞下肚!

據《appleinsider》報導,科林某次發現,家中的拉布拉多Sassy配戴的AirTag不在身上,翻遍家裡各個角落還是找不到。這時,科林拿起手機打開APP呼叫追蹤器,馬上從Sassy身上聽到「嗶~嗶」的叫聲,靠近一聽,更發現聲音是從肚子裡傳出來。所幸最後經過幾次催吐,順利讓Sassy把AirTag吐出來。

報導指出,其實,除了蘋果公司本身就宣傳「不要使用AirTag追蹤寵物」,獸醫師也警告這麼做的危險性,AirTag本身包含電池,很有可能在寵物吞下肚後,電池洩漏導致器官損傷。此外,如果電池因咀嚼而損壞,或長時間待在寵物胃中,電池洩漏的危險更會增加。

報導也提醒,與其讓寵物裝上AirTag承擔上述風險,建議還是植入晶片為主,或是採取預防措施,來確保心愛的寵物不會走失。

Our foster dog ate an AirTag.



We are certain she ate AirTag because if you play the tone you can hear it…



…coming from her belly.