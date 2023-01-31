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    AirTag不見了！飼主下秒聽見愛犬肚子「嗶嗶叫」……

    國外一名飼主日前發現愛犬身上的AirTag不見了，打開手機APP追蹤，發現竟是被牠吞下肚。（圖翻攝自推特）

    國外一名飼主日前發現愛犬身上的AirTag不見了，打開手機APP追蹤，發現竟是被牠吞下肚。（圖翻攝自推特）

    2023/01/31 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕有些飼主會使用蘋果公司（Apple）推出的藍芽追蹤器「AirTag」，掛在毛孩身上，以便走失時可以追蹤位置。美國飼主科林（Colin Mortimer）偶然發現愛犬項圈上的AirTag不見了，拿出手機追蹤搜尋，竟聽到狗狗肚子裡傳出「嗶～嗶」叫聲，這才意識到原來已經被愛犬吞下肚！

    據《appleinsider》報導，科林某次發現，家中的拉布拉多Sassy配戴的AirTag不在身上，翻遍家裡各個角落還是找不到。這時，科林拿起手機打開APP呼叫追蹤器，馬上從Sassy身上聽到「嗶～嗶」的叫聲，靠近一聽，更發現聲音是從肚子裡傳出來。所幸最後經過幾次催吐，順利讓Sassy把AirTag吐出來。

    報導指出，其實，除了蘋果公司本身就宣傳「不要使用AirTag追蹤寵物」，獸醫師也警告這麼做的危險性，AirTag本身包含電池，很有可能在寵物吞下肚後，電池洩漏導致器官損傷。此外，如果電池因咀嚼而損壞，或長時間待在寵物胃中，電池洩漏的危險更會增加。

    報導也提醒，與其讓寵物裝上AirTag承擔上述風險，建議還是植入晶片為主，或是採取預防措施，來確保心愛的寵物不會走失。

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