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    俄羅斯恐戒嚴？ 普廷前文膽：近期將爆軍事政變

    普廷（見圖）前文膽加利亞莫夫認為，若俄羅斯仍不放棄烏克蘭戰事，恐怕未來一年內會爆發政變。（歐新社）

    普廷（見圖）前文膽加利亞莫夫認為，若俄羅斯仍不放棄烏克蘭戰事，恐怕未來一年內會爆發政變。（歐新社）

    2023/01/31 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭到下月24日將打滿一年，俄羅斯起初信心滿滿預期閃電拿下烏克蘭，如今卻陷入「反攻為守」被烏軍打的窘境。俄總統普廷前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）近日接受美媒《CNN》訪問時預言，若侵略行動不喊停，俄國內部很可能會爆發軍事政變，而且就在未來12個月內發生。

    目前人在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）的加利亞莫夫現為俄國政治分析專家，30日接受《CNN》 訪問，分享自己對於俄國政局走勢的看法。

    加利亞莫夫直言，隨著俄國在侵烏行動中的損失不斷增加，看到越來越多遺體運回國，加上西方未見放鬆的嚴厲制裁，俄國經濟急遽惡化，俄國人開始會思考「為何會發生這樣的狀況」，接著得出解答，矛頭將指向一個「越來越情緒化的老獨裁者」，也就是普廷。

    加利亞莫夫認為，如果不能拿下烏國，普廷將面臨來自俄國人民的責難，俄國很可能發生軍事政變，而那一刻也許會在未來一年內發生。他還說，以普廷近期各種不可理喻的行為來看，可能會取消原定於2024年3月舉行的總統選舉並宣布戒嚴，繼續霸著大位不放。

    加利亞莫夫曾於2000年至2001年和2008年至2010年在普廷的演說稿撰稿團隊工作。自俄羅斯入侵烏克蘭後，他便時常就戰況和俄國政局發表評論。

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