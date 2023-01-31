美國駐中使館推貼圖 「拭目以待」金句逗樂社群

美國駐中大使館推出微信貼圖表情包「鷹小美」等，前中國外交部發言人趙立堅經常用於回應外媒提問的「拭目以待」也是其中之一。（取自微博）

2023/01/31 17:39

〔中央社〕美國駐中大使館推出微信貼圖表情包「鷹小美」，包括「Hi」、「謝謝」等基本款；前中國外交部發言人趙立堅經常用於回應外媒提問的「拭目以待」也納為其中一個圖，幽默逗樂了社群。

美國駐中大使館微博專頁30日公布首款微信貼圖表情包「鷹小美」，共計16款圖，主角為一隻Q版老鷹。

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貼圖表情包有「Hi」、「謝謝」、「晚安」、「收到」等基本款，另外還有應景春節的「恭賀新春」。

查閱美國駐中大使館微博專頁，這款貼圖表情包公開後，截至31日下午4時可見約1800次轉發、2500多則留言、將近3萬個讚。

其中一個圖寫著「拭目以待」，圖中老鷹張大了眼睛，引起社群熱烈討論、留言回應，「拭目以待太樂了」、「咱們文化輸出已經對美國產生了很大的影響」、「請美方停止這種消費我立堅哥哥的行為」。

「拭目以待」逗樂了社群，因為這是趙立堅經常用於回應外媒提問的金句。

央視報導，趙立堅在去年8月1日外交部例行記者會上被問及「美眾議院議長裴洛西若訪台，可能會發生什麼事」，趙立堅彼時回應，「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧」。

人民網報導，趙立堅在去年2月8日被問及美國對台軍售計畫，他當時表示，中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益，具體措施「請大家拭目以待」。

前中國外交部發言人趙立堅。（法新社）

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