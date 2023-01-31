中俄對北極野心勃勃 美國國民兵演習備戰潛在衝突

美國國民兵為了因應與中俄在北極地區的潛在衝突，正緊鑼密鼓進行各項演練。（法新社檔案照）

2023/01/31 16:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕專門報導軍事事務的美國《軍事時報》（Military Times）31日報導，俄國持續在北極地區擴充軍力，加上中國對該區的野心日益膨脹，不僅美軍在為與中俄兩國的潛在衝突做準備，國民兵也在進行相關演練。

據報導，美國國民兵上週末結束為期10天的「北方打擊23」演練的首輪演習，相較於美軍前往加拿大和挪威的偏遠地區適應積雪和嚴寒環境，國民兵選擇在密西根州北部測試寒冷天氣作戰技能。

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在這次演習中，野戰火砲是重點之一，同時實戰演練M777榴彈砲。在烏俄戰爭中，北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供的M777榴彈砲，對擊退俄軍發揮作用。美國國民兵第20特種部隊成員這次與前線觀察員一起工作，還有一個工兵排幫助建造臨時火力基地及維護道路。

一直非常警惕俄國軍事擴張的拉脫維亞，過去即經常參加「北方打擊」演習，這次也沒有缺席。

「北方打擊」是美國國防部為提高預備力量的戰備能力所進行的年度最大聯合演習之一，由國民兵局主辦，今年已是第6年舉行。這是美國軍方為在北極地區的軍事對抗做準備的一環。

美國國防部國民兵局局長、陸軍上將霍坎森（Daniel Hokanson）指出，全球氣溫上升使北極過去幾乎無人可到達的區域，愈來愈常看到一些國家進入，「那裡會有競爭」。據了解，氣候暖化延長北冰洋水道的適航期，讓更多的軍民船隻可以進入，更易於獲取當地的自然資源。

中國2004年以來在挪威、冰島、瑞典和芬蘭的北極地區啟動科學研究計畫，2017年更首次實現環北冰洋科學考察。隨後，北京在2018年首度公布「中國的北極政策」白皮書，將中國定義為「近北極國家」，是北極事務的「重要利益攸關方」。

美國去年10月發布的「北極地區國家戰略」指控，中國利用科學活動，在北極開展具有情報或軍事用途的軍民兩用研究。

北約祕書長史托騰伯格去年8月訪問加拿大時，也對中俄在北極地區的野心提出警告，他指出，北京和莫斯科矢言加緊在北極地區的務實合作，形成一個不斷深化的戰略夥伴關係的一部分，挑戰西方的價值觀和利益。

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