就近抗中保台！ 外媒：美軍即將獲准使用菲國關鍵軍事基地

菲律賓蘇比克灣是昔日的美國海軍基地。（取自維基百科公領域）

2023/01/31 16:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華爾街日報》31日報導，美國官員稱，美國希望本週達成一項協議，使菲律賓向美軍開放多達4個軍事基地，這是華盛頓方面擴大其在該地區戰略足跡以因應中國威脅的最新舉措，主要著眼於反制中國在南海的野心，並就近因應台灣可能面臨的威脅。

報導稱，美國正與菲律賓政府商討，讓美軍重新使用在菲律賓上的軍事基地，最終定案會在美國防長奧斯汀訪問菲律賓時公布。

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這項協議是美國一項更廣泛努力的一部分，目的是在整個亞太地區部署眾多較小規模的軍事力量、鞏固舊聯盟、組建新聯盟，以對抗中國在該地區與日俱增的影響力。

一名美國國務院官員透露，美菲兩國近數個月已進行大量工作，在菲律賓評估多個地方，並已敲定至少2個選址。一名菲律賓國防官員則指，更多地方大概已選定，只待兩國國防官員會面時正式敲定。

報導指，其中2個相關軍事基地的選址可能在呂宋島，分析認為該2處能在台灣或南海一旦爆發衝突時，給予美國重要的戰略位置。此外，相關安排還有助兩國在因應對自然災害和氣候變化等安全問題。

報導引述美國官員稱，作為回報，美國提出向菲律賓提供包括無人機在內的軍事援助，以便菲軍隊能夠監測南海的情況。

美國國防部官員說，如果衝突爆發，在菲律賓各地輪流部署較小規模的部隊可以在更大範圍內為美軍提供更多後勤支持。負責美國在亞太地區軍事行動的美國印度-太平洋司令部發言人說，目前在菲律賓有大約500名美國輪值軍事人員。

報導指出，美軍在菲律賓的行動，將明確使他們更接近於因應台灣面臨的威脅，或中國在南海更咄咄逼人的姿態。

菲律賓自1951年起為美國軍事盟友，曾有大量美軍駐守，但菲律賓1991年以侵犯主權為由，要求美軍交出所有軍事基地。2014年美菲達成《加強防務合作協議》後，美軍在菲律賓合法開展行動，該協議允許美軍長期駐紮在菲律賓軍營。在美軍離開後，菲律賓部隊可以使用那些美國建造的場地。

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