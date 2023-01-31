克羅埃西亞總統：克里米亞永遠不再屬於烏克蘭

克羅埃西亞總統米蘭諾維奇今表示，被俄羅斯吞併的克里米亞半島，將永遠不會再成為烏克蘭的一部分。（路透）

2023/01/31 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）31日表示，2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島，將永遠不會再成為烏克蘭的一部分。

根據《路透》報導，被視為親俄派的米蘭諾維奇今天公開表示，克里米亞半島將永遠不會回歸烏克蘭治理。去年12月，克羅埃西亞議會以些微票數差距，拒絕該國加入歐盟代表團以支持烏克蘭軍隊，反映了國內以米蘭諾維奇為首親俄派、及總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）為首親歐派之間的嚴重分歧。

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米蘭諾維奇對記者表示：「很明顯的，克里米亞永遠不會再成為烏克蘭的一部分」，他進一步批評西方國家在國際政治中使用雙重標準，認為美國支持科索沃獨立建國，卻不願承認克里米亞的親俄意識。米蘭諾維奇強調，「我們承認科索沃獨立，同樣違背了塞爾維亞的意願」。塞爾維亞迄今不願承認科索沃是主權獨立的國家。

米蘭諾維奇來自社會民主黨（SDP），並一直採取親俄、反歐盟立場。雖說克羅埃西亞總統一職僅是類似虛位元首職務，但克羅埃西亞總理普蘭科維奇仍大力抨擊米蘭諾維奇，稱他的發言「直接破壞了克羅埃西亞的外交政策立場」。

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