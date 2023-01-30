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    中國南太踢鐵板+1 吉里巴斯重返區域論壇

    繼斐濟日前表態將中止與中國的安全合作協議之後，吉里巴斯今（30）日也證實將重返「太平洋島國論壇」，加入南太島國力抗中國影響力擴張的此一戰略性區域論壇團體。圖為吉里巴斯總統馬茂去年9月在聯合國會議上發言。（歐新社）

    繼斐濟日前表態將中止與中國的安全合作協議之後，吉里巴斯今（30）日也證實將重返「太平洋島國論壇」，加入南太島國力抗中國影響力擴張的此一戰略性區域論壇團體。圖為吉里巴斯總統馬茂去年9月在聯合國會議上發言。（歐新社）

    2023/01/30 22:28

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕繼斐濟新政府日前表態將推翻和北京協議、或將中止與中國的安全合作協議之後，吉里巴斯今（30）日證實將重返「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum），加入南太島國力抗中國影響力擴張的此一戰略性區域論壇團體。

    吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）在他的臉書帳號上公開貼出聲明，重返「太平洋島國論壇」的決定是在和斐濟新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）20日來訪會商後所做出，馬茂形容該雙邊會談「富有成效、正面和成功」。

    該聲明指出，吉里巴斯政府已正式表示其「正向支持2023今年重新加入太平洋島國論壇」。斐濟新總理拉布卡告訴法新社，他在訪問吉里巴斯之後，就收到馬茂來函，表示「他們願意重新加入太平洋島國論壇」。

    吉里巴斯政府在聲明中稱，已與斐濟商討在太平洋地區「重新凝聚團結力量」，以及「需要團結共同努力，促進區域合作」。同為論壇成員的澳洲及紐西蘭都強調，該區域論壇團體對決定太平洋地區的安全戰略非常重要。

    太平洋島國論壇會議預計3月於斐濟召開。吉里巴斯為台灣的前邦交國，但在2019年遭中國挖牆腳，轉向和北京建交。

    中國亟欲擴張在南太平洋島國影響力之際，美國與澳洲等盟友都急於鉗制中國勢力在該地區的擴展，但在太平洋中部、戰略位置重要但人口僅約12萬的吉里巴斯，去（2022）年7月宣布從成立51年的太平洋島國論壇退出，聲稱密可羅尼西亞島群成員的需求遭到忽視。

    中國去年4月與索羅門群島簽署安全協議，引發各界憂心中國可能在當地建立軍事基地。中國政府並試圖與其他10個太平洋國家簽署廣泛的安全協議，但很快遭到拒絕。

    斐濟去年底甫就職的新總理拉布卡在《澳洲人報》（The Australian）1月25日的報導中表示，斐濟2011年與中國公安部簽署協議讓北京代訓斐濟軍警的安排不應維持下去，主因斐濟的民主和司法系統源自英國，並和澳洲有國防合作計畫、與紐西蘭有軍事援助計畫。

    這意味著，拉布卡將一改斐濟前朝的親中立場、強化與傳統盟邦澳洲和紐西蘭的軍事與外交關係，並拒絕北京培訓斐濟軍警。

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