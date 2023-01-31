防範「台灣有事」共軍先炸琉球群島 沖繩縣避難計畫首曝光

日本政府近日公開因應台海有事，沖繩縣5離島的避難計畫。圖為日本陸上自衛隊在沖繩宮古島進行演習的畫面。（路透）

2023/01/31 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中共不斷對台加大文攻武嚇，台海局勢受到國際關注，鄰近台灣的日本近年來也不斷提起「台灣有事」論述，開始討論一旦台海爆發熱戰，有關在台僑胞、恐受波及地區的撤離計畫。近日，日媒《產經新聞》曝光針對離台灣最近的沖繩縣初步擬定的避難計畫，並透露日本政府預計在今年3月進行實際演練。

《產經新聞》報導，日本政府日前假想中共武力犯台，琉球群島（日本稱南西諸島）受到波及的情況擬定初步避難計畫，並於28日公開。該計畫由內閣官房、消防廳以及國土交通省主導，撤離地區為距離台灣僅約110公里的與那國町、石垣市、宮古島市、多良間村及竹富町共5個離島。

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該避難計畫將以規定中央政府與地方政府必須在遭到武力攻擊等事態下擁有適當應對措施的《國民保護法》為基礎，在今年3月中旬進行演練，驗證該計畫是否能確保協助多數居民安全避難。報導指出，琉球群島一旦遭戰事波及，平時往返沖繩與九州的的民航機和船隻將成避難主力，預計屆時上述5個地區的避難人數共12萬人，首要避難地為九州；沖繩本島居民則以就地屋內避難為主。

另外，沖繩縣政府也須即時成立指揮中心，一方面接收中央的情報，一方面與離島鄉鎮公所取得聯繫，提供離島居民正確避難路線與指引。日本政府近期將著手對沖繩縣政府加強有關訓練，並灌輸沖繩縣居民危機意識，避免事態發生時陷入無頭蒼蠅的窘境。

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