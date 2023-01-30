南韓出土宋代古物曝光 中國網友樂壞：韓國本就是我們領土

南韓考古人員在濟州島內一處高麗王朝時期的寺廟遺址出土了三種北宋錢幣。包括咸平元寶、皇宋通寶和治平元寶。（畫面擷取自YTN電視台報導）

2023/01/30 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕又有考古新發現！南韓文物研究院1月26日宣布，在濟州島的遺址中找到了中國北宋時代的錢幣和一尊銅塔，據韓國YTN電視台的報導，韓國文化財廳將繼續調查，考慮將物品定為古文物。

綜合外媒報導，南韓考古人員在濟州島內一處高麗王朝時期的寺廟遺址出土了三種北宋錢幣。包括咸平元寶、皇宋通寶和治平元寶，並以錢幣的歷史判斷這處寺廟修建於11世紀初期或中葉。

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除錢幣外，考古人員還在遺址裡面挖掘到了一尊「金銅多層小塔」。該塔被認為用於安放舍利子，僅有成人的拳頭大小。塔上則繪有龍頭，窗戶、欄杆等，結構保存十分完整，考古人員表示，該塔可以用於研究並復原高麗王朝時期的建築，是非常重要的發現。

許多中國網友看到新聞後紛紛在國內的論壇打出奇葩留言，「這充分說明，在宋朝時韓國就是我們不可分割的領土！」、「數典忘祖不僅僅適用於台灣！」、「證明韓國在宋朝就屬於我國的附屬國」。也有中國網友怕南韓政府將這批古物的歷史據為己有，「他們不會說宋朝的錢幣是在韓國鑄造的吧？」、「韓國再挖下去把秦朝都說成是韓國的了，中國上下五千年的歷史也是韓國史」。

考古人員在遺址裡面挖掘到了一尊「金銅多層小塔」。該塔被認為用於安放舍利子，僅有成人的拳頭大小左右。塔上繪有龍頭，窗戶、欄杆等。（畫面擷取自YTN電視台報導）

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