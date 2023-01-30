澳洲訓蛇師遭「世界第二毒蛇」咬傷 當場毒發身亡

東部棕蛇為「世界上第二毒」的陸棲蛇類，富攻擊性、劇毒毒液。（法新社）

2023/01/30 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州洛吉爾谷（Lockyer Valley）發生一起毒蛇攻擊事件，一名60多歲的男訓蛇師日前在家中，遭「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇（Eastern Brown Snake）咬傷，當場毒發身亡。

據《每日郵報》報導，這名60多歲遭毒蛇攻擊的男子，已婚育有2名孩子，為一名經驗豐富的訓蛇師，平時養了多條寵物蛇作為陪伴。事發當下，男子的妻子馬上通知消防單位協助，並衝出家門尖叫求救，人員接獲通報後，出動救護車、直升機進行救援，最終因毒發快速，男子仍不幸死亡。

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男子的鄰居米雪兒（Michelle Vedredi）表示，日前曾在自家後院看到一條東部棕蛇，迅速穿過柵欄爬至男子家中，且也有將此事告訴對方。

當地捕蛇專家詹寧斯（Chris Jennings）說明，近來澳洲因天氣炎熱、棲地遭破壞，許多蛇類會躲進住家內，「蛇其實並不想攻擊人，我們能做好的準備就是了解所在地區的蛇種，並進行適當的急救訓練。」

東部棕蛇為「世界上第二毒」的陸棲蛇類，富攻擊性，被咬後將產生劇毒毒液，出現腹部疼痛、吞嚥困難等症狀殺死人類，殺傷力十分驚人。

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