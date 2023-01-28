美國擬鬆綁男同志捐血限制 免禁慾3個月

美國擬放寬男同志及雙性戀男性捐血限制，未來將免禁慾3個月，採個案方式評估相關風險。捐血示意圖，人物與新聞事件無關。（法新社）

2023/01/28 22:09

〔中央社〕美國食品暨藥物管理局今天擬議進一步放寬愛滋病盛行年代對男同志及雙性戀男性訂定的捐血限制，未來這2類對象捐血之前將免禁慾3個月，並採個案方式評估相關風險。

《法新社》報導，根據現行政策，男同志與雙性戀的男性，即使只有單一性伴侶，也得禁慾3個月才能捐血。

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美國食品暨藥物管理局（FDA）擬議的新規定將廢除禁慾3個月要求，並採個案方式評估相關風險。

所有捐血者都會接受人類免疫缺乏病毒（HIV）檢測，不過如果有人服用暴露愛滋病前預防性投藥，不見得都能立刻驗出。

在1980年代愛滋病流行高峰期間，美國食藥局對男同志施行終生捐血禁令，以防HIV病毒透過血液製品傳播。2015年雖取消禁令，但男同志及雙性戀男性仍須禁慾1年才能捐血。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初血庫告急，2020年4月將禁慾期縮短至目前的3個月。

根據新版捐血指引，所有潛在的捐血者在問卷中都會被問到，過去3個月內是否有新的或多個性伴侶。只要過去3個月沒有與新的性伴侶或多名性伴侶肛交者都符合捐血條件，有上述行為者將延後捐血。

美國食藥局表示，HIV檢測呈現陽性或感染愛滋的服藥者，仍不得捐血。

這份新版指南即起60天將開放民眾表達意見，後續將進入審核及定案等程序。

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