抓到老公買春 泰國人妻氣炸扒光賣淫女狂搧耳光！

女子遭盛怒的妻子毆打長達五分鐘。（翻攝自影片）

2023/01/28 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一則泰國人妻毆打妓女的影片。泰國普吉島一名人妻懷疑老公外遇，翻查手機後發現裡頭竟有老公與其他女人的合照，跟蹤老公才發現他到妓院買春，氣得闖進妓院裡頭找合照中的女子。影片中，人妻看到人直接狂搧至少30記耳光，並且將女子身上的浴巾扒下，女子只能在眾目睽睽之下全裸不斷求饒。

綜合外媒報導，泰國一名人妻懷疑老公出軌，翻查手機後發現他與一名陌生女子的合照，人妻氣不過，直接跟蹤起老公，發現他竟然跑到一家妓院買春。等到老公後腳剛踏出妓院，人妻就直接闖入裡頭，並且找到合照中的女子。只見一名瘦弱的女子，身上只包裹著一條浴巾，而人妻則開始長達5分鐘的毆打。

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毆打畫面被一旁人士側錄並放到網路。只見穿黑衣的人妻先連賞3記耳光，接著爬上椅子開始拉扯女子的浴巾，導致她在鏡頭前全裸。接著面對人妻質問，女子不知所措的表示「不知道他有老婆」、「我不會再見他了」等，仍然無法平息人妻的怒火。

而影片在網路瘋傳後，引發熱議，普吉島警局上校Sarawut Chuprasit表示，目前仍未找到案發妓院，尚未接獲報案，但承諾會展開調查，同時呼籲受害者向警方求助。

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