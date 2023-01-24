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    美參議員楊恩：每位國會議員都應該訪台

    蔡英文總統17日在總統府接見率團來訪的美國共和黨聯邦參議員楊恩。（路透）

    蔡英文總統17日在總統府接見率團來訪的美國共和黨聯邦參議員楊恩。（路透）

    2023/01/24 21:07

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出可能在今年春季訪問台灣，五角大廈正為此預做準備。儘管消息尚未獲得證實，但日前甫率團來台訪問的共和黨籍聯邦參議員楊恩（Todd Young）認為，「每一位國會議員都應該訪問台灣」。

    美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）引述知情官員報導，拜登政府官員預期，麥卡錫將在春季某個時間點訪台。楊恩是在訪台行程結束轉往日本時，接受美國政治新聞網站Politico旗下「國安日報」（NatSec Daily）訪問時，發表前述看法。楊恩說：「從眾院議長到新科議員…我認為他們都應該去台灣。」

    楊恩透露訪台行前曾接獲中國大使館來函警告，敦促他取消訪台行程，以免加劇區域動盪，進一步損害美中關係，向支持台獨者「發出錯誤訊號」。他說，「我認為，當我們反擊中國人時，我們會看到更多這種情況」，但「這當然不能阻止我」。

    楊恩訪台獲得蔡英文總統接見，在日本也和政府高層官員討論如何嚇阻中國。楊恩說，隨著日本將其國防開支增加到歷史性規模，美國計畫在沖繩增派數千名配備飛彈的陸戰隊員，台灣將為中國入侵做好準備。

    儘管美國官員評估中國應該不會在短期內犯台，但楊恩認為，基於中國自身的問題，包括武漢肺炎防疫、人口減少和北京勢力正在削弱的證據，短期爆發衝突的危險性更高，未來5年對於阻止中國「武統」尤其重要。

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