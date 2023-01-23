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    紐西蘭轉向親中？ 新總理喊訪中：中國是至關重要經濟夥伴

    紐西蘭執政黨工黨希金斯週三將宣誓就任總理。他說，未來除了把精力集中在國內事務，他也高度重視紐西蘭與中國的關係，準備到中國訪問。（彭博資料照）

    紐西蘭執政黨工黨希金斯週三將宣誓就任總理。他說，未來除了把精力集中在國內事務，他也高度重視紐西蘭與中國的關係，準備到中國訪問。（彭博資料照）

    2023/01/23 23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭執政黨工黨希金斯（Chris Hipkins）昨（22）日獲得工黨國會議員支持，確定於週三正式宣誓就任總理。希金斯說，未來他除了會把精力集中在國內事務，他也高度重視紐西蘭與中國的關係。

    綜合媒體報導，希金斯在威靈頓記者會上說，目前紐西蘭處於經濟衰退時刻，他會優先提出經濟對策，除了解決高通膨、物價上漲，還會著重在國內中低收入戶和工商業所面臨困境。

    針對外交事務，希金斯說，中國是紐西蘭至關重要的經濟夥伴，訪問中國也會是他的首要任務之一，目前希金斯尚未透露訪中確切日程。

    報導也指出，紐西蘭出口產品有超過4分之1售往中國，不過前總理阿爾登（Jacinda Ardern）曾表明，中國在政治上的理念與紐西蘭背道而馳，因此，未來在供應鏈上，以及如何避免過度依賴單一市場，都是紐西蘭必須思考的課題。

    紐西蘭將在10月14日舉行大選，然而過去一年，紐西蘭通膨率飆升至近30年來最高，即使紐西蘭央行已提高利率試圖控制，仍於事無補。此外，國內犯罪率也正在飆升中。以上種種，讓執政黨民調落後於在野的國家黨，如何打贏選戰將是希金斯的要務。

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