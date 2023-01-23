俄仍未確定核武裁減談判日期 控美升高緊張

俄國副外長雷雅布可夫與美俄國旗。（路透檔案照）

2023/01/23 20:19

〔中央社〕俄羅斯當局今天表示，目前仍未確定與美國就「新戰略武器裁減條約」（New START）進行談判的新日期，並指控華府加劇兩國之間的緊張關係。

《路透社》報導，莫斯科和華盛頓原訂去年11月底在埃及開羅（Cairo）召開俄美START條約雙邊協調委員會會議。但俄羅斯在最後一刻宣布推延會談，此後雙方都沒有確定新的會談日期。

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俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，針對該條約進行新一輪談判的條件尚未成熟。

《國際傳真社》（Interfax News Agency）援引雷雅布可夫的說法稱，「坦率地說，當前情況不允許設定新的（談判）日期……尤其是考慮到美國言行上的升高趨勢。」

莫斯科去年11月29日表示，由於華盛頓只想討論如何恢復對俄軍基地的檢查，而莫斯科有其他優先事項需要處理，因此當局「別無選擇」，只能取消談判。該條約將於2026年2月正式到期。

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，隔年正式生效，旨在對兩國核武庫設定上限，限制各方最多部署1550枚戰略核彈頭，比2002年所設定數量減少近30％。

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