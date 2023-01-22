表決通過！紐西蘭新總理正式確定 前防疫部長希金斯接任

紐西蘭執政黨工黨希金斯（見圖）今日獲得工黨國會議員的正式支持，確定將接替阿爾登成為紐西蘭下一任總理。（彭博資料照）

2023/01/22 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭執政黨工黨希金斯（Chris Hipkins）今（22）日獲得工黨國會議員的正式支持，確定他將接替阿爾登（Jacinda Ardern）成為紐西蘭下一任總理。

綜合媒體報導，在阿爾登19日意外宣布辭職後，現任警察、教育與公共服務部的44歲部長希金斯在今日成功取得工黨等64位國會議員一致支持，接任成為紐西蘭第41任總理。

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希金斯在威靈頓記者會上表示，他將於1月25日正式宣誓就職，「全球疫情蔓延造成一系列連鎖效應，從最初健康問題衍伸至經濟危機，我在紐西蘭最艱鉅時刻接下這項職責，這就是政府存在意義」，他還將自己比喻為「腳踏實地的奇異鳥（down-to-earth kiwi）」。

據報導，工黨目前民調處於落後的窘境，尤其在物價上漲、貧窮與犯罪等社會問題，更成為在野黨的砲火集中目標，而紐西蘭將在10月14日舉行大選，可想而知現階段由希金斯帶領的執政黨，將會打一場充滿挑戰的選戰。

另外，希金斯將任命現任社會發展部部長塞普洛尼（Carmel Sepuloni）為副總理，她也成為史上第一位東加裔（太平洋島民）的副總理。

希金斯將任命現任社會發展部部長塞普洛尼（見圖）為副總理，她也成為史上第一位東加裔（太平洋島民）的副總理。（彭博資料照）

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