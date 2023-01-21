中國留韓學生除夕聲援彭載舟 要求習近平下台

南韓首爾的中國大使館。（歐新社資料照）

2023/01/21 21:53

〔中央社〕白紙運動熱潮退燒約一個多月，在家家團聚的除夕當天，仍有留在韓國的中國留學生自願走上街頭，聲援仍不知去向的抗議先鋒彭載舟（本名彭立發），要求中國當局改革、獨裁者習近平下台。

北京市海淀區四通橋在去年10月出現抗議標語，公開反對中國國家主席習近平，抗議過嚴防疫等政府獨裁做法，中國警方雖隨即逮捕抗議者、清理抗議現場，但在社群網站上流傳的照片及相關訊息卻在各國中國人社群掀起熱議，點燃各地「白紙運動」熱潮。

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以中國留學生為主的在韓中國人社群去年11月底響應活動，示威當天約逾百人到場，各自舉著「自由中國」、「不自由毋寧死」、「習近平下台」等各式標語，中國年輕一代的民主意識似乎開始萌芽。

號召舉行活動的KakaoTalk匿名聊天室在白紙運動之後仍持續運作，但熱度明顯下降許多，化名「古今來」創設聊天室的中國留學生向中央社記者表示，聊天室成員數約減少一半以上，加上最近回中國過年的學生多，「都必須先退出聊天室、刪除相關訊息」。

古今來等聊天室成員今天在位於首爾明洞的中國大使館附近發起集會，到場的只有寥寥數人，舉著長布條要求民主改革，更應除夕寫出「除夕除共除去獨裁國賊習近平」標語。

「留在韓國的人也面臨很大的內心鬥爭。」熟悉程式技術的古今來說，中國政府、企業對安全技術的濫用讓人民相當不安，「這種技術甚至在公開販賣」，在網路上的所有行動都可能被監控，露出眼睛就可能被識別身份，他認為，中國政府現在在人民心中已毫無公信力，「大家都想反，但找不到方法安全地反」。

古今來今天在活動現場也提到，未來幾年內人工智慧將全面導入用於網路言論管控，「中共極權將獲得嶄新完美又無法被反抗的工具」，屆時人們的一言一行將完全在人工智慧控制下，「中國人民再無民主可能」，現在就是推動中國民主運動的最後時機。

中國海外警局議題不久前在韓國沸沸揚揚，古今來表示尚未聽說身邊參與韓國白紙運動活動的學生「被關心」，但聽韓國警方說確實有人報警，表示收到相關威嚇簡訊。他指出，先前遭控為中國海外警局的中餐廳負責人常與大使館打交道，「其實還有一個組織跟大使館交流密切，就是學聯（全韓中國學人學者聯誼會）」。

受中國大使館教育處「支持及指導」的學聯擁有所有在韓中國留學生名單，也是當地留學生不敢輕舉妄動的原因之一。古今來說，目前學聯並沒有明顯動作，但先前聽說有留學生舉行示威活動時就有學聯成員表示要「去看一下、去破壞一下」，無形中成為壓力。

自認尚未暴露身份的古今來說，若「潛伏」成功，未來還是可能回中國就業發展，「但如果暴露就回不去了」，但提到是否可能因此考慮放棄參與追求民主的運動，他笑說，「既然開始了就不會想停，而且我覺得我每天都是在做有意義的事」。

他也樂觀表示，現在媒體訊息流通比其他國家過去民主運動時都來得快速，達成民主訴求的時間可望更縮短。

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